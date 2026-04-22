Villeroy & Boch presenta 'Design Continuum' a Milano: un nuovo approccio all'ambiente bagno

Villeroy & Boch ha presentato a Milano l'installazione 'Design Continuum', esplorando l'integrazione di tecnologia e materiali innovativi per ridefinire l'esperienza dell'ambiente bagno. L'azienda sottolinea l'importanza del mercato italiano e il suo impegno a rafforzare la consapevolezza del marchio tra consumatori e professionisti del settore.

La scelta di non accettare la profilazione pubblicitaria e di contenuto, aderendo all'offerta economica equivalente, è una prerogativa offerta agli utenti che navigano sui siti di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it.

Questa opzione consente di rifiutare tutti i cookie di profilazione, ad eccezione di quelli tecnici essenziali per il funzionamento del sito. È importante comprendere che noi e terze parti utilizziamo tecnologie come i cookie per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi degli utenti, inclusi indirizzi IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e informazioni sulla posizione geografica. L'installazione dei cookie tecnici non richiede il consenso dell'utente, in quanto sono necessari per garantire le funzionalità di base del sito.

Tuttavia, con il consenso esplicito, noi e i nostri inserzionisti, insieme agli intermediari del mercato pubblicitario, possiamo personalizzare la pubblicità mostrata, misurarne l'efficacia, analizzare il comportamento del pubblico e migliorare i nostri prodotti e servizi. Gli utenti hanno il diritto di modificare le proprie preferenze in qualsiasi momento, accedendo alla nostra cookie policy o tramite il pulsante 'Preferenze'. In caso di rifiuto della profilazione o di specifiche finalità legate alla pubblicità personalizzata, è possibile optare per un abbonamento a pagamento.

L'accettazione dell'uso delle tecnologie di profilazione può essere confermata cliccando su 'Accetta e continua', mentre il rifiuto e l'adesione a un piano di abbonamento sono possibili selezionando 'Rifiuta e abbonati'. Recentemente, Villeroy & Boch ha presentato 'Design Continuum', un'installazione innovativa che esplora la trasformazione dell'ambiente domestico attraverso l'integrazione di tecnologia e materiali all'avanguardia. L'obiettivo è ridefinire il rapporto tra le persone e la loro intimità domestica, offrendo nuove possibilità tecnologiche e comunicando efficacemente con il mercato italiano.

Secondo il direttore Vendite Sud Europa e GM per l’Italia di Villeroy & Boch B&W, l'azienda non si limita a presentare prodotti, ma mira a comunicare un concetto più ampio. Milano è stata scelta come location ideale per questo evento, in quanto considerata un centro nevralgico per l'evoluzione del mondo del bagno. L'installazione 'Design Continuum' è stata concepita per illustrare la matericità, la tecnologia e l'evoluzione del prodotto nel corso degli anni.

La location in Foro Buonaparte è stata selezionata come nuova sede per il salone e come punto di riferimento per il futuro del gruppo a Milano. La narrazione spaziale dell'installazione evidenzia come il design possa plasmare la percezione e influenzare i nostri sensi, riflettendo la visione di concepire il bagno non come uno spazio statico, ma come un ambiente dinamico in continua evoluzione, frutto dell'interazione tra materiali, tecnologia e l'azione umana.

L'esposizione include diverse innovazioni, come l'utilizzo di materiale riciclato al 100% internamente con Antao 3D, la finitura materica di Antao Earth e la superficie sensoriale di Artis Sense, oltre alla tecnologia avanzata dei rubinetti di nuova generazione. Il mercato italiano è considerato cruciale per Villeroy & Boch, non solo per il design, ma anche per la forte presenza dei brand e la consolidata rete di distribuzione.

L'azienda si impegna a rafforzare la consapevolezza del marchio tra i consumatori, gli architetti e i designer, sfruttando al meglio le sinergie tra i due brand che compongono il gruppo. L'obiettivo è mantenere un posizionamento distintivo per ciascun brand, rivolgendosi a interlocutori specifici e preparandosi per le sfide future.

Villeroy & Boch ha superato il miliardo di euro di fatturato, registrando una crescita del 2,3% grazie anche alle acquisizioni strategiche, e mantenendo una redditività operativa stabile a 65,2 milioni di euro. L'azienda continua a investire in innovazione e a consolidare la propria posizione di leadership nel mercato del bagno, con un focus particolare sull'offerta di soluzioni personalizzate e di alta qualità





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Villeroy & Boch Design Continuum Milano Bagno Tecnologia Materiali Innovazione Arredamento Cookie Policy Profilazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CUPRA domina la Milano Design Week con un percorso esperienziale tra arte, design parametrico e innovazioneCUPRA si afferma protagonista alla Milano Design Week 2026 in qualità di Main Partner di Fuorisalone.it, inaugurando un percorso espositivo tra arte, design d'avanguardia e la nuova mobilità elettrica.

Read more »

Zeekr sbarca in Italia alla Design Week: l'eccellenza tecnologica cinese vestita dal raffinato design europeoZeekr, il meglio dei due mondi. Anzi dei due “pianeti”. Volti della mobilità...

Read more »

Lepas L6 alla Milano Design Week, nuovo suv Phev Super HybridLepas, il brand premium del Gruppo Chery che dallo scorso anno affianca i marchi Omoda & Jaecoo nella strategia per i mercati europei, ha annunciato l'arrivo del suo secondo modello destinato ance al mercato italiano. (ANSA)

Read more »

Kia alla Milano Design Week: due mostre per raccontare il design e la sua evoluzioneDue installazioni complementari che esplorano il dialogo tra opposti, traducendo la propria visione progettuale in esperienze immersive tra ricerca, sostenibilità e innovazione.

Read more »

Kia anticipa gli stilemi di design del futuro con il nuovo conceptLa nuova concezione di Grand Tourerper l'era digitale secondo Kia passa per Vision Meta Turismo, il concept presentato in anteprima mondiale in occasione della Milano Design Week, in programma fino al 26 aprile. (ANSA)

Read more »

Nel cuore della design week, accompagnati dal nuovo Superior InteriorsHTSI ad aprile esce con un numero speciale dedicato alla casa. Sarà in edicola dal 24 aprile e distribuito in anteprima durante la settimana nei punti nevralgici di Salone e FuoriSalone.

Read more »