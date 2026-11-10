Viminale cyber security e aiuti Ucraina: le notizie del 10 novembre 2026

Il Governo italiano rafforza la protezione digitale mentre si discute il tredicesimo pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Dettagli sulla riunione al Viminale e sul prezzo dell'elettricità.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presiede oggi, martedì 10 novembre 2026, la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica al Viminale. L'obiettivo primario è definire strategie comuni per proteggere le infrastrutture critiche del Paese da nuovi attacchi digitali e sabotaggi.

Strategie contro gli attacchi informatici

Il Comitato stabilirà nuove direttive di vigilanza per innalzare i livelli di protezione dei sistemi informatici strategici del Paese, con focus su trasporti, logistica, reti scolastiche e sanitarie. Questa decisione arriva in seguito ai ripetuti attacchi informatici subiti di recente, che hanno reso necessario un coordinamento più stretto tra i vertici delle forze dell'ordine e della sicurezza presenti all'incontro.

Also read Guide agli eventi sportivi a Londra e acquisto biglietti novembre 2026

In un contesto di tensione digitale, l'ambasciata russa in Italia ha pubblicato un'immagine ironica che mostra un giovane russo che protegge un italiano dal cyber attacco, sottolineando le complesse dinamiche diplomatiche e tecnologiche tra i due Stati.

Dibattito sugli aiuti militari all'Ucraina

È in corso un acceso dibattito governativo sul tredicesimo pacchetto di aiuti per l'Ucraina, che il ministro della Difesa Guido Crosetto presenterà oggi al Copasir. Il provvedimento, già approvato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, prevede forniture civili come generatori e armi per la difesa antiaerea. Tuttavia, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non ha ancora firmato il decreto, divergendo dalla procedura standard.

Advertisement

Questa mancata firma si aggiunge all'ampiamente annunciata contrarietà del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini al nuovo provvedimento. Nel frattempo, Russia e Ucraina tornano al tavolo dei negoziati ad Abu Dhabi sotto la mediazione degli Stati Uniti, con la partecipazione di fatto anche dei partner europei, inclusa l'Italia.

Crisi di leadership nell'Anticorruzione

Slitta la scelta del nuovo presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Il nome proposto dal ministro Matteo Salvini era quello dell'ex deputato leghista Trifone "Nuccio" Altieri, il quale si è ritirato dopo le polemiche. Si era poi parlato di Alfredo Storto, magistrato e capo di gabinetto al ministero dei Trasporti, ma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni valuta con attenzione una questione di opportunità, dato che il suo ufficio ha seguito l'istruttoria sul Ponte sullo Stretto.

Impatto economico e scenari globali

Sul fronte energetico, il governo punta a ridurre il prezzo dell'elettricità tramite un price cap sul gas valido dal 1° gennaio per 18 mesi. Il ministro Tommaso Pichetto stima una riduzione di 15 euro al megawattora, portando il costo a 313 euro. I risparmi per le famiglie variano dal 10% secondo Confcommercio a 1,4 euro al mese secondo il think tank Ecco.

A livello internazionale, la situazione a Gaza peggiora dopo le piogge del fine settimana, con la morte di un neonato e di bambini e donne a causa del crollo di una duna di sabbia. In India, tre operai sono morti in uno stabilimento di Tata Electronics, fornitore di Apple, a causa di asfissia. Negli Usa, il deputato Thomas Massie ha formalizzato una mozione di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth, difeso dal presidente Trump.