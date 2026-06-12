Vince Staples e la rivoluzione senza fede, la psichedelia thailandese dei Khun Narin e il barocco colorito di Christina Pluhar

Tre storie musicali diverse: il rapper Vince Staples che usa l'immaginario religioso per narrare la delusione collettiva e la lotta afroamericana; la Khun Narin Electric Phin Band dalla Thailandia rurale che approda in studio con l'energia grezza delle sue jam; e l'ensemble L'Arpeggiata che esplora i suoni del barocco spagnolo con influssi americani nella direzione di Christina Pluhar.

Il rapper californiano Vince Staples esplora nel suo nuovo album il concetto di fede come metafora della sistematica delusione collettiva,pur non essendo religioso. Nei lavori precedenti si era concentrato su esperienze personali,ma qui amplia lo sguardo alla comunità afroamericana.

L'album è sonoricamente teso e carico di ritmi serrati,con chitarre distorte e una batteria incalzante che creano un'atmosfera frenetica. Staples canta con un fervore che si fonde perfettamente con la musica. Il video della canzone principale è girato in prima persona dal punto di vista dell'autore di una sparatoria di massa,un'immagine inquietante che mette a nudo abitudini radicate della società americana.

L'artista chiude il progetto con una citazione di Martin Luther King che invita a riflettere sul tipo di estremismo che si sceglie. Oltre a criticare le istituzioni religiose,Staples usa il disco per parlare alla sua comunità,raccontando le dure esperienze dei neri statunitensi e incoraggiando alla ribellione. La sua preoccupazione per il futuro degli afroamericani e per il futuro degli Stati Uniti lo rende una voce particolarmente significativa nel panorama attuale. Non è necessaria la fede per credere nella sua rivoluzione.

La Khun Narin Electric Phin Band rappresenta una delle scoperte più stupefacienti della musica globale contemporanea. Tutto ebbe inizio nel 2013,quando un video amatoriale su YouTube mostrò un collettivo thailandese della zona rurale intento a suonare lunghe improvvisazioni rock con strumenti autocostruiti,tra cui una phin,il tradizionale liuto a tre corde,elettrificata e collegata a pedali. L'attenzione internazionale spinse il produttore americano Josh Marcy a registrare il loro album d'esordio,che aprì le porte a tour in tutto il mondo.

Il gruppo torna ora con un nuovo lavoro,il primo completamente registrato in studio. L'album mantiene l'energia grezza che li ha resi celebri,ma sorprende la scelta di puntare su strutture più concise di tre minuti invece delle lunghe jam psichedeliche. Il disco scorre naturale,ma alcune intuizioni brillanti sembrano interrompersi prematuramente.

Il disco di Christina Pluhar con L'Arpeggiata prende il nome da una torre di guardia vicino Siviglia che dominava le rotte dei galeoni spagnoli diretti al Nuovo Mondo e di ritorno con tesori saccheggiati,anche musicali. L'album fonde una gamma di suoni che spazia da arpe e percussioni all'urgenza delle maracas,rimanendo sempre legati al barocco con maliziosa allegria. Il compositore spagnolo Alonso Mudarra (circa 1510-1580) occupa un posto centrale:le sue composizioni ricordano un Dowland iberico.

Della generazione successiva,la musica per chitarra di Santiago de Murcia (1673-1739) si mescola a influenze americane;il brano omonimo è fluido e quando Pluhar inserisce una romanesca il risultato è riuscito seppure un po'artificioso. Il punto di partenza dell'album è forse il merengue di Agustin "Chupa Caña" Rivas. Un torrente di musica gioiosa basato sulle straordinarie abilità dei musicisti,mentre Pluhar rimane modestamente in secondo piano. Una delizia completa





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