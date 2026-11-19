Sotheby's aggiudica Castagni in fiore per 190,4 milioni di dollari, superando il precedente primato di van Gogh e confermandosi tra le vendite più alte della casa d'aste.

Il dipinto Castagni in fiore di Vincent van Gogh ha raggiunto un prezzo record di 190,4 milioni di dollari, commissioni incluse, durante la vendita all'asta organizzata da Sotheby's. L'opera, realizzata nel 1890 poche settimane prima della morte dell'artista, stabilisce un nuovo primato per il pittore olandese, superando di gran lunga le aspettative del mercato internazionale. La notizia conferma la resilienza del settore delle opere d'arte di alto livello, nonostante le fluttuazioni economiche globali.

L'aggiudicazione in sala è stata di 165 milioni di dollari, un risultato che supera la stima iniziale di circa 180 milioni solo se si considerano i costi aggiuntivi. Il prezzo finale include le commissioni a carico dell'acquirente, portando il totale a una cifra che segna un momento storico per il mercato dell'arte. L'opera era coperta da una garanzia di Sotheby's, un elemento che ha rassicurato i potenziali acquirenti sulla validità dell'investimento e sull'autenticità del pezzo.

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Un nuovo standard per Van Gogh

Il prezzo pagato per Castagni in fiore rappresenta il secondo risultato più alto mai raggiunto da un'opera d'arte nella storia di Sotheby's. Il precedente primato della casa d'aste era detenuto dal dipinto Gustav Klimt di Gustav Klimt, venduto per 236,4 milioni di dollari nel novembre 2025. Questo recente successo sposta ulteriormente l'asticella per le aste di capolavori moderni e post-impressionisti, dimostrando la continua domanda per opere di tale importanza storica.

Il precedente record d'asta per Van Gogh era stato stabilito il 9 novembre 2022 da Christie's a New York con Frutteto con cipressi, un paesaggio dipinto nel 1888. Quel quadro, appartenuto alla collezione di Paul G. Allen, cofondatore di Microsoft, era stato venduto per 117,2 milioni di dollari. Il nuovo risultato di Sotheby's supera significativamente quella cifra, confermando la crescente valorizzazione dell'eredità artistica del pittore olandese nel corso degli ultimi anni.

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Contesto storico e provenienza

Van Gogh dipinse i castagni in fiore pochi giorni dopo il suo arrivo ad Auvers-sur-Oise, un villaggio situato a nord-ovest di Parigi. Questo luogo fu scelto dall'artista per trascorrere le ultime settimane della sua vita, cercando sollievo dalle tensioni psichiche che lo avevano tormentato per anni. La pittura riflette il suo desiderio di catturare la bellezza della natura nel periodo di maggiore intensità creativa, lontano dalle mura dell'ospedale psichiatrico.

Reduce da un anno di ricovero nell'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy-de-Provence, Van Gogh ritrovò ad Auvers un rinnovato slancio creativo. Si dedicò con straordinaria passione ai giardini, ai campi e ai paesaggi della campagna francese, producendo opere che sono oggi considerate tra le sue più luminose. Il quadro venduto oggi è uno degli otto paesaggi realizzati ad Auvers che rimangono conservati in collezioni private, rendendo la sua disponibilità sul mercato un evento estremamente raro.

La controversia e la risoluzione

La vendita è stata preceduta da una controversia legale sulla provenienza del quadro durante il periodo nazista. Gli eredi della famiglia dell'editore tedesco Samuel Fischer avevano sollevato preoccupazioni riguardo alla storia dell'opera negli anni del conflitto, richiedendo una verifica approfondita della sua traccia. Questa situazione ha creato incertezza sul mercato, poiché la provenienza è un fattore critico per gli acquirenti di opere d'arte di questo livello.

Un accordo soddisfacente è stato raggiunto tra il venditore e gli eredi di Samuel Fischer, permettendo la prosecuzione della vendita senza ulteriori ostacoli. Questa risoluzione ha rimosso le incertezze legali che avrebbero potuto frenare l'interesse dei collezionisti, garantendo che l'opera potesse essere presentata al pubblico con una storia chiara e documentata. La chiusura di questa controversia è stata vista come un esempio di come le dispute di proprietà possano essere gestite nel mercato dell'arte contemporanea.