Vincenzo Bugno del BFFB: tra festival, cinema e il futuro dell'audiovisivo in Alto Adige

Intervista al direttore artistico del Bolzano Film Festival Bozen, Vincenzo Bugno, che discute il ruolo dei festival cinematografici, l'ecosistema dell'audiovisivo in Alto Adige e l'importanza della critica cinematografica.

La conversazione con Vincenzo Bugno , direttore artistico del Bolzano Film Festival Bozen ( BFFB ), si snoda tra le dinamiche dei festival cinematografici, dalle grandi rassegne alle manifestazioni più contenute, e l'ecosistema della produzione audiovisiva dell' Alto Adige . Bugno condivide la sua visione sull'importanza della critica cinematografica e sul ruolo del festival nel panorama culturale locale e internazionale. Il BFFB , giunto al cuore della sua programmazione, presenta il Concorso BFFB , un'iniziativa che include 12 film, di cui 10 anteprime nazionali, provenienti dall'arco alpino. La selezione spazia dalla fiction al documentario, riflettendo la volontà del direttore artistico di celebrare la diversità narrativa e visiva del cinema contemporaneo. In particolare, il festival dedica spazio al documentario con cinque opere originali che affrontano temi rilevanti come il rapporto madre-figlia, il passato coloniale della Svizzera e le sfide dell'emigrazione. L'edizione corrente rende omaggio con premi alla carriera a due figure di spicco del cinema, onorando il loro contributo significativo al mondo della settima arte, a testimonianza dell'impegno del festival nel riconoscere e celebrare i talenti. Questa edizione segna anche un momento di crescita per il BFFB , con l'obiettivo dichiarato del direttore artistico di consolidare il festival come uno degli attori principali del polo cinematografico altoatesino. Bugno, professionista del cinema con una lunga carriera come giornalista cinematografico, autore televisivo e consulente per eventi di settore, racconta le sfide e le soddisfazioni dell'organizzazione del festival.

Organizzare un festival cinematografico rappresenta sempre una sfida complessa, con molte variabili da considerare. Secondo Bugno, non c'è mai nulla di scontato. La costruzione di un programma ambizioso, ricco di contenuti di qualità e di proposte artistiche significative, richiede impegno, dedizione e una costante ricerca di eccellenza. La maggior parte dei film presentati al BFFB sono opere molto recenti, con il concorso composto quasi interamente da prime italiane. Questo risultato è frutto di un lavoro intenso, che include la coltivazione di contatti internazionali, la partecipazione a workshop e la costruzione di relazioni durature con i professionisti del settore. L'entusiasmo del pubblico è palpabile, come dimostrato dal successo dell'inaugurazione e dall'accoglienza calorosa riservata al documentario di Andreas Pichler, un regista di Bolzano formatosi presso la scuola di cinema locale, sebbene prodotto interamente in Germania. Bugno esprime soddisfazione per i risultati ottenuti e sottolinea l'importanza di valorizzare il cinema come esperienza condivisa, lontano dall'isolamento imposto dagli schermi personali. Un aspetto cruciale del BFFB è la sua dimensione umana, che permette un contatto diretto tra registi, produttori, ospiti e pubblico, creando un'atmosfera di scambio e di confronto che arricchisce l'esperienza cinematografica.

Bugno riflette sulle differenze tra festival di diverse dimensioni, evidenziando i vantaggi dei festival più piccoli e medi rispetto alle grandi manifestazioni. Pur riconoscendo la forza contrattuale dei grandi eventi, Bugno sottolinea la maggiore libertà di programmazione e la possibilità di creare un'esperienza più autentica nei festival più contenuti. Il BFFB, in particolare, si distingue per la sua attenzione alla dimensione umana, che favorisce l'incontro, la condivisione e la partecipazione attiva del pubblico. L'Alto Adige offre un terreno fertile per lo sviluppo del cinema, grazie alla presenza di una scuola di cinema di rilievo, di una Film Commission attiva, di associazioni motivate e di strutture solide. Il festival mira a coltivare la passione per il cinema, a sostenere i sogni e le ambizioni dei cineasti emergenti e a creare un polo cinematografico in grado di attrarre collaborazioni, produzioni e talenti dall'estero. Il BFFB non si limita a presentare il cinema esistente, ma si impegna attivamente a sostenere la nascita di nuove opere e di nuovi talenti. Per questo, il festival ha sviluppato una solida area industry, con progetti come MASO, dedicato allo sviluppo di cortometraggi, e Nord/Est/Doc/Camp, dedicato ai progetti documentari del Triveneto. Scriptum, iniziativa sulla lettura creativa delle sceneggiature, completa l'offerta, rafforzando l'identità del Filmstandort Südtirol, un vero e proprio ecosistema cinematografico. Bugno conclude riflettendo sul suo lavoro di selezione e curatela, sottolineando l'importanza dell'esperienza nell'orientarsi tra i numerosi film proposti e nel riconoscere i talenti emergenti.





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