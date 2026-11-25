Arrestato Vincenzo Fiore per l'omicidio di Maria Rita Valerio a Capurso nel 2003. L'ex fidanzato, accusato di personalità ossessiva, rischiava di uccidere anche la moglie.

La Polizia ha arrestato Vincenzo Fiore, 50enne di Valenzano, colpevole dell'omicidio di Maria Rita Valerio, avvenuto a Capurso il 17 dicembre 2003. Il fermo, disposto martedì mattina 24 novembre 2026, ha messo fine a un silenzio di 23 anni su un delitto commesso con estrema crudeltà. L'uomo è accusato di aver aggredito la ventiquattrenne con una mazza da golf rinvenuta nei campi circostanti, uccidendola in un atto di violenza premeditata.

Dettagli del delitto e dinamica dell'arresto

Maria Rita Valerio sognava una carriera tra copioni e passerelle, ma una relazione durata nove anni l'ha progressivamente isolata. La violenza era iniziata in auto, con Fiore che aggrediva la giovane con un libro, prima che lei tentasse la fuga. L'uomo la raggiunse e la finì con colpi inferti da un bastone di legno, sfigurandola in modo irreparabile. Nel suo diario, la vittima aveva scritto come quella relazione l'avesse "uccisa dentro", desiderando solo tornare alla persona che era stata prima.

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Nonostante i tentativi di fuga e le bugie inventate per allontanarsi, Fiore manteneva un controllo ossessivo. Le indagini rivelano che l'indagato è riuscito a impedire che lo stesso destino accadesse alla sua ex moglie, arrestata solo grazie all'intervento degli agenti della Polizia la mattina del 24 novembre 2026. Senza quel fermo immediato, l'ipotesi accusatoria era che anche la donna sarebbe finita sotto la mazza dello stesso uomo.

Posizioni delle parti e profilo psicologico

Giuseppe Ronzino, gip del Tribunale di Bari, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare descrivendo Fiore come detentore di una "personalità ossessiva". Secondo il magistrato, l'uomo applicava una malsana logica di possesso esclusivo, ricorrendo a pedinamenti e controlli costanti sia sulla ex fidanzata nel passato, sia sulla moglie nel presente. Questa dinamica si è ripetuta in modo identico, suggerendo un pattern criminale consolidato.

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Il sostituto procuratore Fabio Buquicchio ha evidenziato come la moglie di Fiore si trovasse in una situazione di grave pericolo prima del suo arresto. Nonostante i gravi problemi di salute della donna, Fiore la sommergeva di insulti, convinta che avesse un amante e augurandole la morte. La donna, spaventata, confidava a un'amica: "Chissà che fine farò", manifestando lo stesso terrore provato vent'anni prima da Maria Rita.

Le due donne condividevano la colpa di voler autodeterminare la propria vita. Dopo la separazione avvenuta nel settembre scorso, Fiore è rimasto nella casa coniugale per continuare a controllare la moglie. Ha ripreso le stesse tattiche di sorveglianza usate con Maria Rita, chiedendo informazioni sulla sua vita e aspettandosi una sottomissione totale, come aveva fatto per decenni con l'ex fidanzata.

Impatto reale e prossimi passi

Il caso si inserisce nella riapertura dei "cold case" da parte della Procura di Bari, che sta riesaminando i crimini irrisolti del passato. Fiore è accusato non solo di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, ma anche di aver agito con particolare crudeltà. Dopo la morte di Maria Rita, l'uomo aveva tentato di depistare le indagini, dirigendo i sospetti verso i nuovi amici dell'ex fidanzata, considerati da lui motivo di odio.

L'arresto del 50enne chiude un capitolo oscuro che ha segnato per sempre la comunità di Capurso e la vita di chi ha conosciuto le vittime. La magistratura ha confermato la pericolosità sociale di Vincenzo Fiore, garantendo la sicurezza di chi era rimasto vittima del suo controllo tossico. Le indagini sono ora chiuse nella fase preliminare, con il caso destinato a essere discusso in aula per stabilire la sua responsabilità penale definitiva per l'omicidio del 2003.