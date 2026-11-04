Vincita 2 Milioni Euro Michele Marzocca Gratta e Vinci

Michele studente 18 anni di Marzocca vince 2 milioni con gratta e Vinci da 10 euro. La famiglia tornera a Chiaravalle mantenendo umilta e lavoro.

Un adolescente di diciotto anni, residente nel comune di Marzocca in provincia di Ancona, ha cambiato le sorti della sua famiglia con un gesto apparentemente semplice. Nel pomeriggio di lunedì due novembre, Michele, studente del quinto anno del liceo Panzini, ha acquistato un biglietto della serie Giochi di Natale al bar tabacchi Ventiquattro. La vincita, rivelata dopo pochi secondi di grataggio, è stata di due milioni di euro, una somma che promette di trasformare la vita del giovane e dei suoi cari senza stravolgerne i valori fondamentali.

Dettagli Tecnici della Vincita Milionario

La sequenza degli eventi ha avuto inizio dopo due ore di servizio mattutino presso l'esercizio commerciale situato sulla statale numero sedici al chilometro duecentotrentatre. Michele, abituato a lavorare dalle diciotto alle venti per contribuire alle entrate familiari, attendeva la madre nella sua vettura. L'amico del lavoro Pasquale gli ha offerto un tagliando della lotteria natalizia dal costo di dieci euro. Dopo il pagamento, madre e figlio hanno grattato la copertura argentata scoprendo la fortuna nelle prime fasi dell'operazione, segnando un momento di emozione intensa condiviso anche con i presenti.

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Posizioni Famiglia e Testimoni sulla Vincita

La reazione immediata è stata caratterizzata da un misto di incredulità e gioia sfrenata che ha invaso l'abitazione dove il ragazzo convive con il padre Francesco, la madre Pia e la sorella minore. Francesco, artigiano di Secondigliano, ha sottolineato la serietà e l'impiego del figlio, descrivendolo come un giovane appassionato di ristorazione con ottime capacit culinaria. Marco Brucci e Danial Abdelrahman, proprietari del punto vendita, hanno espresso orgoglio per il dipendente, ricordando la sua costanza nel preparare aperitivi e servire clienti prima di tornare a casa per lo studio.

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Impatto Reale sul Territorio e Futuro

Nonostante l'entità del premio, la famiglia ha stabilito di non cambiare radicalmente il proprio stile di vita, privilegiando l'umiltà e la dimensione lavorativa. Il progetto prevede il rientro a Chiaravalle, località dove i genitori hanno vissuto per venticinque anni e dove intenzionano acquistare una nuova casa. L'obiettivo è quello di migliorare il benessere economico senza perdere la connessione con la terra d'origine e le abitudini consolidate, mantenendo la madre Pia nel ruolo di badante e il padre nelle sue attivit artigianali tradizionali.

Procedure Amministrative per il Riscossione

La fase burocratica necessaria per ottenere il denaro richieder un periodo che varia da sessanta a novanta giorni secondo le tempistiche della gestione premi. La somma lorda subirà una decurtazione fiscale che porter il netto a circa un milione seicentomila euro. Nonostante l'attesa, la famiglia dichiara di non avere fretta, considerando questa transizione come un'opportunita per consolidare la serenit domestica e permettere al ragazzo di conseguire la patente e acquistare un veicolo adatto alle sue esigenze personali e professionali.