Vingegaard come Pantani: a Piancavallo prestazione da leggenda

Jonas Vingegaard ha dominato la tappa di Piancavallo, eguagliando il tempo di Marco Pantani nonostante un percorso più lungo. Analisi della sua prestazione e confronto con il Pirata.

La tappa di Piancavallo del Giro d'Italia 2023 resterà negli annali per la prestazione straordinaria di Jonas Vingegaard , che ha conquistato la quinta vittoria in questa edizione con un'impresa che evoca il mito di Marco Pantani .

Il danese ha coperto i 14,5 km di salita (pendenza media 7,8%, massima 14%) in 36 minuti e 17 secondi, tre secondi meno del tempo registrato dal Pirata nel 1998, quando la salita era però più corta di 700 metri. Allora Pantani percorse 13,8 km e all'arrivo la strada saliva ancora, mentre oggi il traguardo è stato spostato più avanti, in un tratto in falsopiano che favorisce velocità maggiori.

Per un confronto accurato, gli esperti hanno analizzato le immagini televisive, cronometrando il passaggio di Vingegaard nel punto esatto in cui si trovava il traguardo del 1998: il risultato è stato un tempo quasi identico, con un vantaggio di soli tre secondi per il danese. Vingegaard ha attaccato a 11 km dall'arrivo, mai così presto nelle tappe di montagna di questo Giro, infliggendo a Felix Gall il distacco più ampio finora: 1 minuto e 15 secondi.

La sua strategia è stata chiaramente offensiva, mirata a dimostrare la sua superiorità assoluta in salita, nonostante avesse già in tasca la maglia rosa. La prestazione ha suscitato paragoni con i più grandi scalatori della storia, e non solo per il tempo. Il danese ha mostrato una progressione costante e una potenza impressionante, mantenendo una cadenza regolare anche sui tratti più ripidi.

L'analisi dei dati rivela che Vingegaard ha spinto una potenza media superiore ai 6 watt per kg, un valore da fuoriclasse assoluto. Il confronto con Pantani è inevitabile, ma va contestualizzato. Nel 1998, il Pirata era in rimonta su Zulle e doveva recuperare secondi preziosi in classifica, attaccando fin dall'inizio della salita. Oggi Vingegaard aveva un vantaggio comodo e poteva permettersi di gestire lo sforzo, ma ha comunque scelto di attaccare lontano, dimostrando una condizione di forma straordinaria.

Inoltre, il percorso modificato rende il confronto diretto dei tempi parziale: ciò che conta è la superiorità dimostrata. La vittoria di Piancavallo consolida Vingegaard come lo scalatore più forte del gruppo, capace di competere con i migliori della storia. Per il Giro, questa tappa rappresenta un momento di gloria, mentre per il ciclismo italiano un richiamo alla nostalgia per i tempi di Pantani e un incentivo a guardare al futuro con nuovi eroi.

In conclusione, la tappa di Piancavallo ha offerto uno spettacolo di alto livello tecnico e agonistico. Vingegaard ha scritto una pagina importante del Giro 2023, e il suo tempo confrontato con quello di Pantani, pur con le dovute cautele, sottolinea l'eccezionalità della sua prestazione. Il ciclismo è fatto di confronti, ma ogni epoca ha i suoi campioni. Oggi, Jonas Vingegaard è il dominatore delle salite, e il suo nome è già accanto ai grandissimi.

La tappa di Piancavallo rimarrà nella memoria come una delle più belle di questo Giro, con un finale che ha emozionato gli appassionati e ha fatto sognare gli amanti delle imprese solitarie sulle montagne





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