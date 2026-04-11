Vinitaly punta sui vini dealcolati: il mercato No-Lo in crescita

Il settore dei vini dealcolati conquista Vinitaly 2026 con uno spazio dedicato. Un mercato in espansione che attira l'attenzione di produttori e consumatori, con prospettive di crescita significative e un focus sulla sostenibilità e la qualità.

Un settore in crescita, pur rimanendo di nicchia, sta attirando sempre più attenzione e si sta espandendo lentamente, sottraendo quote sia al vino tradizionale che al mondo degli analcolici. A Vinitaly 2026, questo fenomeno farà il suo ingresso ufficiale in fiera con uno spazio dedicato: la Vinitaly -NoLo Experience. Questo evento rappresenta un importante segnale di un comparto che, nonostante la sua dimensione limitata, si sta strutturando anche in Italia.

L'area, situata al secondo piano del Palaexpo, ospiterà 25 aziende tra cantine e operatori tecnologici. Questo numero riflette l'interesse crescente della filiera, aumentato in seguito al via libera normativo di fine 2025, che ha finalmente reso possibile la produzione di vini dealcolati nel paese. I numeri attuali sono contenuti, ma le prospettive di crescita sono esponenziali. Secondo l'Osservatorio Uiv-Vinitaly, il mercato dei vini No-Low in Italia ha un valore di circa 3,3 milioni di euro, ma si prevede che possa raggiungere i 15 milioni nei prossimi quattro anni. A livello globale, il settore ha già superato i 2,4 miliardi di dollari e punta ai 3,3 miliardi entro il 2028, con tassi di crescita significativi. Il motore di questa domanda è un pubblico trasversale, con i giovani in prima linea, che non vuole o non può consumare grandi quantità di alcol, ma desidera comunque godere dell'esperienza del bere. Si tratta di un cambiamento culturale che è già evidente in Europa, mentre in Italia procede a un ritmo più lento, frenato da una forte tradizione enologica e da una certa diffidenza verso prodotti considerati “alternativi”.\Paolo Castelletti, segretario generale di Uiv, che ha collaborato con Vinitaly per lanciare il padiglione, afferma che questo primo spazio dedicato ai vini dealcolati è senza dubbio un punto di partenza per un segmento di mercato che potrebbe rivelarsi interessante per il settore. L'area “NoLo” servirà per comprendere e riflettere sulle potenzialità, il posizionamento e i target di questo business emergente. Si tratta di un approccio pionieristico, aperto alle idee e al confronto, nella consapevolezza che l'Italia è all'avanguardia nel campo enologico. L'Italia ha tutte le carte in regola per fare meglio, anche in termini di qualità, rispetto ai competitor che hanno iniziato prima. Tra i protagonisti italiani spicca Martin Foradori Hofstätter, dell'omonima tenuta in Trentino-Alto Adige, tra i primi a investire nel settore. A Vinitaly, Hofstätter porta avanti un obiettivo preciso: introdurre una menzione geografica anche per i vini dealcolati, al fine di distinguerli da altre bevande analcoliche. Lo scopo è preservare il legame con il territorio anche in un prodotto trasformato. Nel frattempo, i numeri continuano a crescere: Hofstätter è passato da 15.000 a 200.000 bottiglie in pochi anni, con l'80% delle vendite concentrate in Italia. Foradori Hofstätter afferma che la visione dell'azienda sta diventando una realtà su larga scala e che anche il mondo del vino e Vinitaly, la più importante fiera enologica italiana, se ne sono accorti. Sono i consumatori a guidare il settore, e i dati parlano chiaro. Cinque anni fa, il lancio dei vini dealcolati ha suscitato scetticismo, ma oggi, grazie alla fiducia dei consumatori e all'attenzione crescente del mercato, l'intuizione dell'azienda si è trasformata in una tendenza consolidata. Le vendite annuali di vini dealcolati raggiungono le 200.000 bottiglie, di cui l'80% in Italia. Negli ultimi anni, il mondo dei vini dealcolati ha fatto passi da gigante e l'offerta attuale può competere con il vino tradizionale, rispondendo alle aspettative di un consumatore sempre più orientato verso nuove categorie di prodotti alternativi.\Sul fronte industriale, il passaggio è già concreto. Mack & Schühle Italia ha avviato la produzione installando nello stabilimento di Laterza (Taranto) il sistema “Libero Wine” di Omnia Technologies, una tecnologia che consente di ridurre l'alcol mantenendo la struttura e i profumi del vino. La capacità produttiva prevista è di 7,5 milioni di bottiglie all'anno, con un focus sui mercati internazionali. Fedele Angelillo sottolinea l'importanza di monitorare il settore, in cui crede molto, vedendo un'opportunità sia per i produttori che per i consumatori, mantenendo sempre l'obiettivo della sostenibilità e della qualità. Anche la distribuzione sta accelerando. Fabio Torretta, direttore generale di Compagnia dei Caraibi, osserva che la strategia è focalizzata sul servizio a horeca e cocktail bar, sottolineando che oggi almeno una proposta analcolica è presente nelle drink list dei bar. Si tratta di un ambito nuovo da presidiare. Se in Italia il fenomeno è ancora agli inizi, in Europa il No-Lo è già una realtà consolidata, con crescite che in alcuni casi raggiungono il 40% annuo, come emerso a Wine Paris. In Europa operano aziende nate direttamente in questo segmento, già dal 2014, con un approccio meno legato alla tradizione enologica. Oltre al vino dealcolato, si stanno affermando nuove categorie ibride





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