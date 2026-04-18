Vino di Betlemme, un messaggio di speranza dal cuore della guerra

Al Vinitaly, la cantina Cremisan di Betlemme presenta i suoi vini attraverso una degustazione solidale organizzata da Riccardo Cotarella. Don Gianni Caputa racconta la difficile situazione della regione dal 7 ottobre 2023, tra embargo, disoccupazione e il crollo del turismo, ma sottolinea la resilienza e la cooperazione che caratterizzano la cantina, un esempio di convivenza tra fedi diverse. La raccolta fondi mira a sostenere le attività della cantina e la popolazione locale.

Don Gianni Caputa, originario di una cantina situata in una zona di guerra, si muove tra gli stand del Vinitaly , accolto da incoraggiamenti: Il mondo del vino è con voi. La sede della cantina si trova a Betlemme , ma i vigneti si estendono in Israele, circondati da imponenti muri, filo spinato e soldati in assetto di combattimento. Dal 7 ottobre 2023, tutto è radicalmente cambiato; i missili passavano sopra le nostre teste e abbiamo interrotto ogni vendita. Queste sono le parole del salesiano, che da anni vive in Medio Oriente, tra il Libano e Israele.

Il vino di Betlemme è stato il protagonista di una degustazione solidale, un'iniziativa promossa a Verona da Riccardo Cotarella, presidente mondiale degli enologi, con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno della cantina Cremisan. Cotarella offre la sua consulenza enologica a Cremisan a titolo gratuito. Per l'occasione, ha riunito al Vinitaly un gruppo di aziende vinicole che segue in diverse parti del mondo, dall'Albania al Giappone, dal Portogallo alla Georgia, riservando un tavolo d'onore per don Gianni. Cremisan ha portato al Vinitaly gli echi del conflitto e della sofferenza che affliggono le popolazioni delle aree circostanti la cantina.

Il turismo religioso, inclusa la visita alla Grotta della Natività, è completamente scomparso, racconta don Gianni, nel corso di una delle sale dedicate alle degustazioni. Mentre parla, cala un profondo silenzio tra i presenti, i calici restano immobili sui tavoli. A Betlemme, la disoccupazione ha ormai superato la soglia del cinquanta percento. Noi disponiamo di un grande forno che utilizza per distribuire pane gratuitamente o a un prezzo simbolico, ma ciò, comprensibilmente, non è sufficiente a coprire le necessità.

Sono centinaia i bar, i ristoranti e gli alberghi che hanno cessato la loro attività o sono sull'orlo della chiusura a causa dell'assenza di clienti. La nostra cantina, che vanta oltre un secolo di storia e viene gestita da una ONG italiana legata all'ordine dei Salesiani, ha sempre rappresentato un esempio di cooperazione, un ponte tra culture diverse. Collaborano con noi giovani di ogni fede: cristiani, musulmani ed ebrei, che operano anche nell'oliveto. Tuttavia, le nostre bottiglie sono soggette a un embargo totale, rendendo estremamente complicata persino l'esportazione.

Da Betlemme, don Gianni ha portato con sé il Baladi 2020, un vino rosso ottenuto da un vitigno autoctono con lo stesso nome, coltivato nelle valli di Cremisan e Hebron. Questo vino si distingue per i suoi profumi di rosa e frutti di bosco. Qualche anno fa, in una degustazione tenutasi a Londra, era stato insignito del titolo di miglior vino della Terra Santa. Le uve vengono raccolte manualmente, e i contadini che le conferiscono utilizzano muli anziché trattori, risiedendo in abitazioni che, durante la prima visita di Cotarella nel 2006, avevano richiamato alla mente del presidente degli enologi la situazione delle nostre campagne nel secondo dopoguerra.

Quando osservo questi contadini al lavoro con l'aratro, riflette il presidente degli enologi, mi chiedo perché debbano vivere in condizioni così miserevoli, costretti persino a soffrire la fame. Cremisan è stata fondata nel 1885 da don Antonio Belloni, un salesiano genovese. Nello stesso periodo, il barone Edmond de Rothschild avviava la sua attività vinicola in Galilea con la cantina Carmel, con l'obiettivo di trasformare la Terra Santa in un centro di produzione di vino kosher.

Lo scopo originario di Cremisan, e che perdura ancora oggi, era di offrire occupazione ai contadini della zona montuosa e di raccogliere fondi destinati agli orfani di Betlemme. In passato, oltre ai vini, producevamo anche liquori: le scaloppine al nostro Marsala e i gelati al cognac di Cremisan erano rinomati in Israele. La svolta significativa è arrivata con l'apporto di Riccardo Cotarella, accompagnato dall'ex sindaco di Orvieto, Stefano Cimicchi, che aveva svolto attività di volontariato in Terra Santa. Cotarella assaggiò i nostri vini, racconta il salesiano, e ci disse che il vino si crea con il cuore, ma anche con la giusta tecnica. Ci consigliò di rinnovare i vitigni, di adottare nuove tecnologie in cantina e di formare enologi e tecnici qualificati.

Una rete di solidarietà in Italia ha supportato la crescita dei religiosi. Alcuni giovani di Cremisan sono venuti a studiare presso l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, per poi tornare a lavorare a Betlemme. Da allora, i vini prodotti, sia da vitigni autoctoni che da vitigni internazionali, hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Oggi, afferma don Gianni, contiamo sulla generosità dei nostri amici italiani per poter continuare la nostra produzione e per sostenere coloro che hanno bisogno.





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