Vino per la Messa: Pieve di Campoli, un’eccellenza toscana tra tradizione e sostenibilità

L'azienda agricola Pieve di Campoli, in Toscana, produce vini e olio secondo principi naturali e sostenibili, destinati sia alla celebrazione eucaristica che alla vendita, con un nuovo punto vendita aperto a Firenze vicino al Duomo. La storia dell'azienda affonda le radici nella tradizione dei preti contadini e nell'impegno per la terra.

Il vino utilizzato nella celebrazione del santo sacrificio eucaristico deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee. È assolutamente vietato usare del vino, sulla cui genuinità e provenienza ci sia dubbio.

Così l'Istruzione 'Redemptionis Sacramentum' regola il vino che deve essere impiegato durante le funzioni religiose. La purezza del vino è imprescindibile in quanto, al momento della consacrazione, questo si trasforma in sangue di Cristo. Per rispondere a questo dogma sono nati i “vini da messa”, piccole produzioni da uve coltivate senza uso di sostanze chimiche e vinificate senza interventi artificiali.

In Toscana, a San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze, c’è Pieve di Campoli che applica questi principi per tutta la sua produzione. L’azienda – sottolinea don Giuliano Landini, presidente dell’Istituto Diocesani per il Sostentamento del Clero di Firenze - è attenta in tutte le fasi a mantenere presenti quei valori che sono alla base del proprio lavoro, primo fra tutti il rispetto consapevole per la terra.

Pieve di Campoli promuove la propria identità e vocazione aggiungendo valore e bellezza alla sua attività oleovinicola per favorire processi virtuosi e sostenibili come esplicitati nell’enciclica “Laudato si”. In questo, di particolare importanza anche la collaborazione con le aziende agricole degli altri Istituti diocesani d’Italia e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che sperimenta da noi forme di analisi e processi migliorativi.

Dai preti contadini al locale in Duomo Nei secoli, mentre in città i parroci vivevano dei regali dei ricchi parrocchiani, in campagna i preti dovevano affiancare a quanto i contadini riuscivano a donare i frutti dei piccoli coltivi di proprietà della parrocchia. A condurre orti, vigne e campi erano i preti contadini che alternavano al conforto delle anime e alle funzioni religiose la coltivazione.

Questa attività proseguì fino al 1984 quando, con l'accordo di Villa Madama, furono istituiti gli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero in cui confluirono tutti i beni della mensa vescovile e i benefici parrocchiali. Solo un anno più tardi nacque, dalla fusione e l’accorpamento dei terreni che erano stati di proprietà della Chiesa e amministrati dalle parrocchie, Pieve di Campoli che fa parte Idsc della Diocesi di Firenze.

Il risultato del nuovo assetto è un’azienda vasta e parcellizzata che si estende per 450 ettari toccando ben sette comuni. Di questi 150 ettari sono dedicati al coltivo di cui 50 sono vitati e si collocano tra le zone di produzione del Chianti e del Chianti Classico e altri 100 in cui ci sono 18 mila piante di olivo delle cultivar Moraiolo, Frantoio, Leccino e Correggiolo che rendono Pieve di Campoli una delle realtà olivicole più grandi dell’area fiorentina.

Oltre a mettere insieme i terreni, il nuovo assetto ha unito uomini, preti contadini come don Gino Malevolti che amava affinare il Vin Santo nei caratelli di whisky o don Ugo Polidori che difendeva il principio per cui il vino si fa con l’uva e nient’altro o ancora don Agostino Giotti, forse il meno esperto e tecnico ma il più leggendario per i suoi tanti vezzi come l’uso di portare sempre con sé l’ombrello o di spostarsi unicamente in autostop. Oggi la produzione è affidata all’enologo Andrea Paoletti già direttore agrario da Antinori e consulente presso la cantina Ornellaia.

Nel 2020 Pieve di Campoli amplia le sue attività e prende vita il progetto dell’agriturismo ricavato da alcuni appartamenti di proprietà situati all’interno del piccolo borgo medievale in frazione di Cortine dove ha sede l’azienda. Nel 2024 nasce il The Cathedral Wine Shop, un punto vendita proprio sulla piazza del Duomo di Firenze dove si possono trovare tutti i vini e gli oli dell’azienda ma anche il Prosecco Doc Rosè firmato Gueratella, azienda agricola trevigiana dell’IDSC di Vittorio Veneto.

Il progetto per il futuro è di avere in negozio una selezione di prodotti provenienti dagli Istituti di tutta Italia. Vino per le funzioni e olio per i sacramenti La vicinanza del negozio al Duomo fiorentino suggella un rapporto privilegiato che la Pieve ha da sempre con la Cattedrale.

Infatti, l’azienda produce un vino passito da Messa che ha mantenuto nei secoli la sua funzione religiosa e che non viene venduto al pubblico poiché è a uso esclusivo nei rituali per la liturgia ed è appannaggio solo dei sacerdoti. Anche l’olio della Pieve è utilizzato nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, in particolare nel Giovedì Santo, e viene distribuito nelle parrocchie della diocesi per svolgere le funzioni sacramentali.

Così come i ramoscelli degli olivi che vengono distribuiti dopo la benedizione nel rito della Domenica delle Palme





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