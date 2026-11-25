In Ascolto, il bacio tra Viola e Max durante un blackout segna un punto di svolta. Scopri come le indagini sull'omicidio del giudice si intrecciano con i sentimenti.

La fiction Mediaset torna in prima serata alle 22:00 su Canale 5, portando con sé un intreccio narrativo sempre più complesso che unisce indagini giudiziarie e drammi personali. Tra un'indagine in tribunale e un nuovo omicidio legato al mondo della musica, il rapporto tra Viola e Max diventa sempre più complicato. Lui è fidanzato con Ginevra, lei si sta riprendendo non senza fatica dall'abbandono di Francesco Demir. La tensione emotiva sale con ogni episodio, creando un scenario in cui i confini tra dovere professionale e desideri personali appaiono sempre più labili.

Sinergia Investigativa e Tensione Emotiva

La giornalista e l'ispettore Massimo Paternò, interpretato da Rodrigo Guirao Diaz, passano sempre più tempo insieme durante le indagini. La sintonia lavorativa, così, lascia spazio a un'attrazione reciproca che diventa difficile da controllare. Lavorando gomito a gomito sul caso, Max e Viola capiscono che molte persone che avrebbero avuto un motivo per volere la morte del magistrato. La lista dei possibili sospettati, così, si allarga di ora in ora.

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Per loro non è per niente semplice ricostruire quello che è successo prima dell'omicidio e individuare il responsabile. Dietro il delitto si nascondono rapporti complicati e vecchie tensioni. E come sempre la verità è meno scontata di quanto sembra. Al centro delle nuove indagini c'è l'omicidio di un giudice, ma è fuori dall'ufficio che il rapporto tra Viola e Max si anima, prendendo una piega decisamente diversa da quella che anche loro due avrebbero immaginato.

Il Bacio nel Buio e la Compagna Sorpresa

A cambiare gli equilibri del legame tra Viola e Max è una serata a casa dell'ispettore. Durante un blackout si ritrovano vicinissimi e finiscono per baciarsi. Ma l'idillio viene interrotto proprio quando torna la luce. E, come se non bastasse subito dopo in casa arriva Ginevra, la compagna di lui che li sorprende insieme. Viola dice che era scesa solo per controllare se anche lì mancava la corrente, Max annuisce, spaesato.

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Anche se non li ha visti baciarsi, Ginevra percepisce qualcosa. Ma cosa? L'imbarazzo della giornalista e dell'ispettore è più che evidente. La scena crea un clima di tensione palpabile, dove ogni sguardo e ogni silenzio racconta una storia di conflitti interiori e di scelte non ancora definitive. La presenza di Ginevra agisce come uno specchio che riflette la realtà scomoda in cui si trovano i due protagonisti.

Riflessioni Personali e Nuovi Omicidi

Subito dopo, per Viola arriva il momento di fare i conti con quello che è successo. Consapevole di essersi avvicinata troppo a un uomo che ha già una relazione prova a convincersi che quel bacio sia stato soltanto un errore. Parlandone con Tamara, ridimensiona tutto e dice che tra lei e Max non cambierà nulla. Ma sarà davvero possibile tornare alla situazione di prima? La domanda rimbalza nell'aria, lasciando i dubbi aperti sui prossimi sviluppi narrativi.

Le indagini, intanto, non sono finite. Un secondo caso richiede l'attenzione della squadra: un cadavere viene ritrovato in un'area destinata ai concerti. La vittima è un organizzatore di eventi musicali e proprio il suo ambiente professionale diventa il punto di partenza per ricostruire le ultime ore di vita e cercare un movente. Questo nuovo capitolo della trama aggiunge un ulteriore strato di complessità alla serie.

Prossime Uscite e Aspettative dello Spettatore

Per la visione streaming in anteprima, gli spettatori possono seguire gli sviluppi prima della messa in onda televisiva. In tv, invece, la programmazione proseguirà il 2 e il 9 dicembre con la sesta e ultima puntata. Questo ritmo di uscita mantiene alta l'attenzione del pubblico, che segue con interesse sia l'evoluzione delle indagini criminologiche sia le dinamiche sentimentali dei personaggi principali.

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L'intersezione tra il lavoro di polizia e le vicende private di Viola e Max rappresenta il cuore pulsante di questa stagione finale. Gli eventi raccontati nelle puntate in programma promettono di risolvere molti enigmi, ma di sollevare altrettanti nuovi interrogativi sul futuro dei rapporti interpersonali. La chiusura della serie si avvicina, portando con sé promesse di colpi di scena e rivelazioni importanti per tutti i personaggi coinvolti.