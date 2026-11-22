Luciano Violante commenta il suicidio di Gianni De Gennaro, definendolo una prova di innocenza e respingendo le accuse di depistaggio come teorie astratte.

Luciano Violante, ex magistrato e già presidente della Camera, ha espresso una netta difesa di Gianni De Gennaro in seguito alla notizia del suicidio dell'ex capo della Polizia. Intervistato dal Corriere della Sera, Violante ha affermato che a volte il suicidio può rappresentare una prova d'innocenza, sottolineando la gravità e la drammaticità dell'accaduto. L'ex politico ha ricordato di conoscere De Gennaro dal 1982, evidenziando come il loro rapporto sia evoluto nel tempo da professionale ad amichevole, fino a diventare quasi fraterno.

Il Gruppo Che Salvò La Repubblica Dalla Mafia

Violante ha inserito Gianni De Gennaro nel prestigioso gruppo di uomini che, secondo la sua valutazione, hanno salvato la Repubblica dalla mafia. Questo nucleo comprende inoltre Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Carlo Alberto dalla Chiesa e Giancarlo Caselli. L'ex presidente della Camera ha chiarito che De Gennaro appartiene a coloro i quali sono stati capaci di elaborare una strategia efficace contro il crimine organizzato.

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Teorie Astratte E Processi Che Uccidono

L'ex magistrato ha espresso una riflessione estesa all'intera magistratura, osservando che il processo può uccidere, così come può uccidere la volontà di cercare cose inesistenti sulla base di astratte teorie. Violante ha precisato che i processi si fanno sui fatti, non sulle teorie, e ha sottolineato come non sia compito della magistratura inseguire la verità a tutti i costi, definendo tale approccio come una forma di inquisizione.

Respinge Le Accuse Di Depistaggio Su Via D'Amelio

Riguardo alla consistenza delle accuse circa un coinvolgimento di De Gennaro in un presunto depistaggio su via D'Amelio, Violante non mostra convinzione nelle tesi della Procura di Caltanissetta. Ha affermato che tale inchiesta sembra essere un'appendice del processo fallito sulla presunta trattativa, evidenziando la mancanza di solidità nelle accuse avanzate contro l'ex capo della Polizia.

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Distinzione Tra Privato E Pubblico Nelle Carte Distrutte

Violante ha anche ridimensionato il caso delle carte distrutte da De Gennaro, spiegando che un uomo della politica e delle istituzioni deve avere molta memoria e nessun ricordo privato. Ha specificato che ci sono elementi privati che è bene distruggere nel momento stesso in cui termina una stagione, distinguendo chiaramente il privato dal pubblico e indicando che non significa eliminare possibili fonti di prova.

I Confini Della Legge E La Comunicazione

L'ex presidente della Camera ha ribadito che i giudici devono accertare le responsabilità entro i confini stabiliti dalla legge e non sono i custodi morali della nazione. Inoltre, ha rilevato che la comunicazione non deve mai prevalere sul processo medesimo, invitando a una maggiore cautela nelle valutazioni pubbliche e nei giudizi precipitati su figure storiche come Gianni De Gennaro.