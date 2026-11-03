Violato sequestro casa Pamela Genini, rubato tesoro nascosto

Sequestro della casa di Pamela Genini, uccisa il 14 ottobre 2025, violato da ignoti. Famiglia parla di 'sciacalli' attirati dal clamore sui suoi soldi.

La scena dell'appartamento di Pamela Genini, uccisa il 14 ottobre 2025, è stata trovata in uno stato di profondo scompiglio durante un'operazione di dissequestro. Gli agenti della polizia, chiamati per recuperare gli effetti personali e verificare la sicurezza dell'immobile, hanno constatato che il cartello del sequestro era ancora visibile sulla porta, ma la violazione era avvenuta successivamente.

Dettaglio Investigativo e Prove Materiali

La Polizia Scientifica ha immediatamente iniziato a lavorare sulla scena del crimine secondario, eseguendo i necessari rilievi tecnici. Durante le operazioni, gli uomini della legge hanno recuperato tracce significative, tra cui guanti in lattice, indicativi della presenza di un intruso che aveva tentato di lasciare il minimo segno. L'assenza di segni di scasso sulle serrature ha portato gli investigatori a valutare con attenzione l'ipotesi che qualcuno avesse a disposizione le chiavi dell'alloggio.

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Ipotesi del Furto d'Occasione

L'appartamento, situato al piano basso e ben visibile dalla strada, risultava disabitato da mesi, una condizione che ha facilitato l'ingresso di eventuali malintenzionati. Non sono state rinvenute custodie per gioielli, che risultano vuote, a conferma di un furto mirato o comunque volto a rubare oggetti di valore nascosti. La mancanza di corrente elettrica ha obbligato gli agenti a utilizzare le torce per illuminare le stanze, evidenziando vestiti sparsi e armadi spalancati.

Dichiarazioni di Piergiuseppe Rota

Piergiuseppe Rota, compagno della madre di Pamela, ha espresso un'amara reazione al ritrovamento, collegando direttamente l'evento al clamore mediatico legato alla "pista economica". La famiglia sostiene che la proliferazione di notizie sui presunti beni della giovane abbia attirato "sciacalli". Rota non ha escluso che l'atto possa essere stato compiuto da soggetti morbosamente attratti dalla vita privata della vittima, alimentati dalle speculazioni pubbliche.

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Contesto e Pista Dolci

Il contesto indaga anche le dinamiche legate alle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela, per la quale è indagato Francesco Dolci. Una linea investigativa sostenuta dalla difesa di Dolci e ampiamente ripresa dai media come Bergamonews, ma che gli inquirenti sembrano aver scartato a favore di altre piste. La confusione tra la presunta esistenza di un tesoro economico e i fatti reali ha creato un terreno fertile per malintesi e azioni criminali spurie.

Impatto Emotivo e Conseguenze

Le conseguenze di questo secondo crimine si aggiungono al dolore già esistente per l'assassinio della giovane. La violazione della privacy residua di Pamela, attraverso la profanazione del suo spazio vitale, rappresenta un'ulteriore ferita per la famiglia. Le autorità stanno valutando ogni scenario, dall'accesso tramite chiavi alla semplice opportunità offerta da un immobile apparentemente abbandonato e senza sorveglianza attiva.