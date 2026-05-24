Violazione contro i medici: arrestato un uomo per lesioni in reparto di Neurologia del Policlinico di Bari

Una donna è stata accompagnata in reparto dai parenti chiedendo di essere ricoverata in modo urgente. Dopo la spiegazione dei medici riguardo al preciso iter dei ricoveri, i parenti iniziarono insulting e minacciandola il personale medico. Un suo collega, invece, fu aggredito con un pugno in faccia, per cui gli stessi sanitari si rivolsero all'autorità giudiziaria per denunciare l'evento.

Pretende che la moglie sia ricoverata immediatamente e quando i medici gli dicono "no" invitandolo a rispettare le procedure, scatta il caos. Succede nel reparto di Neurologia del Policlinico di Bari dove due medici sono stati aggrediti, una con insulti e l'altro con un pugno in faccia.

Per riportare la calma, è stato necessario l'intervento della polizia, che ha arrestato un uomo per lesioni ai danni di personale sanitario. È agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Secondo quanto ricostruito finora, la donna era stata accompagnata in reparto dai parenti chiedendo di essere ricoverata in modo urgente. Si tratta di una paziente già seguita dallo stesso reparto.

I medici però non hanno assecondato la richiesta, spiegando che per i ricoveri c'è un preciso iter. La spiegazione fornita dalla dottoressa non sarebbe stata gradita dai parenti che hanno iniziato a insultarla e minacciarla. Un altro medico, collega della vittima, è intervenuto in suo aiuto rimediando un pugno in faccia che gli ha provocato lesioni alla cornea e alla retina dell'occhio sinistro.

La violenza contro il personale sanitario è un fatto intollerabile e inaccettabile secondo il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce. La azienda garantirà ai professionisti aggrediti ogni forma di tutela prevista, anche sotto il profilo legale. A nome della direzione aziendale esprimo piena vicinanza ai medici coinvolti e a tutto il personale del reparto





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