Violazione violenta dei docenti in un parco parmaiano

Due docenti dell'Istituto comprensivo 'Leonardo da Vinci' di Parma sono stati aggrediti da un gruppo di adolescenti, uno dei quali è stato preso a bastonate, nel mentre faceva rientro dopo l'uscita dall'istituto scolastico. Il gruppo responsabile, descritto come una 'baby gang', spesso armato di spray al peperoncino, si è reso protagonista di episodi di violenza ai danni di residenti e commercianti di passaggio nel parco. Durante l'aggressione gli aggressori hanno fatto minacce esplicite indicando al docente nemico di essere 'salto la testa'.

Due docenti dell'Istituto comprensivo 'Leonardo da Vinci' di Parma sono stati aggrediti da un gruppo di adolescenti, uno dei quali è stato preso a bastonate.

Il gruppo responsabile, descritto come una 'baby gang', spesso armato di spray al peperoncino, si sarebbe già reso protagonista nelle settimane precedenti di episodi di violenza ai danni di residenti e commercianti di passaggio nel parco. Tutto è successo all'uscita dall'istituto scolastico, all'interno del vicino parco Falcone e Borsellino. Secondo la ricostruzione dei fatti e a un video diffuso sui social network uno degli insegnanti è stato accerchiato, spinto a terra e colpito alla schiena con alcune bastonate.

Un secondo docente, intervenuto a difesa del collega, ha subito a sua volta calci e pugni da più ragazzi. Il video dell'aggressione è stato pubblicato sui social, dopo che era già stato condiviso in alcune chat, dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi. Durante le percosse sono state registrate anche esplicite minacce, tra cui l'espressione 'Ti faccio saltare la testa', tra risa generali dei ragazzi che assistevano all'aggressione.

Un terzo insegnante tenta di intervenire, avvisando anche i ragazzi che chiamerà le forze dell’ordine. Solo dopo questo intervento gli animi si placheranno. I professori, spiegano dalla Questura, non sporgeranno denuncia. Sul caso dei prof aggrediti al parco, non si sono fatte attendere le reazioni da parte del sindacato Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza, preoccupati e sdegnati da quanto è accaduto.

Il sindacato ha invocato un azione urgente da parte della Procura per perseguire i responsabili dell'accaduto e, soprattutto, per riposizionare questi giovani che non vogliono frequentare la scuola finita l'età dell'obbligo. Il coordinatore della Gilda, Salvatore Pizzo, ha inoltre sottolineato la pesantezza delle pene secondo il recente articolo 583 del Codice penale per chi aggredisce un docente.

La modifica dell'articolo è entrata in vigore a fine aprile con la messa in atto del nuovo Decreto Sicurezza, con cui si sono inasprite le pene per chi aggredisce membri del personale scolastico: si rischia una reclusione dai 2 agli 8 anni, fino a un massimo di 16 nei casi più gravi. Il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara si è 'tempestivamente interessato a quanto accaduto' e ha coinvolto la dirigenza scolastica 'in una approfondita riflessione al fine di meglio supportare la comunità scolastica dell'Istituto Leonardo da Vinci.

In relazione all'episodio diffuso a mezzo video sui social che ha visto coinvolti due docenti aggrediti da un gruppo di studenti fuori dalla scuola, Itis Leonardo da Vinci ha disposto l'investimento degli organi collegiali competenti della valutazione di opportuni provvedimenti disciplinari, sempre volti ad una logica educativa, ferme restando le valutazioni di pertinenza di altre istituzioni





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