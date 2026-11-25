Paola Serravezza explains the deep mental and physical scars of domestic violence on women and children, detailing symptoms and therapeutic pathways for recovery.

La violenza sulle donne lascia cicatrici invisibili ma profonde che compromettono sia la salute mentale che quella fisica delle vittime e dei loro figli. La psicoterapeuta Paola Serravezza, nota esperta di psicotraumatologia e supervisore EMDR Europe, analizza dettagliatamente le conseguenze di queste dinamiche tossiche e i percorsi terapeutici necessari per elaborare il trauma. Questo tema assume una rilevanza cruciale in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre.

Meccanismi Del Trauma E Sintomi Somatici

L'esposizione a un clima di paura, imprevedibilità e svalutazione mantiene l'organismo in uno stato di allerta continua. Le vittime apprendono a monitorare ossessivamente ogni espressione del volto, ogni cambiamento nel tono della voce o ogni rumore ambientale nel tentativo di anticipare le reazioni del partner. Questa iper-vigilanza cronica integra la violenza nella quotidianità, influenzando le emozioni e manifestandosi fisicamente.

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I sintomi comuni includono insonnia, attacchi di panico, difficoltà di concentrazione, tensioni muscolari e una stanchezza persistente che non si risolve con il riposo. Uno studio che ha esaminato 194 documenti scientifici evidenzia un forte legame tra la violenza psicologica esercitata dal partner e l'insorgenza di disturbi della salute mentale, tra cui il disturbo da stress post-traumatico, la depressione e l'ansia.

È fondamentale notare che nessun sintomo isolato prova definitivamente l'esistenza di una relazione violenta, poiché queste manifestazioni possono avere molteplici cause. Tuttavia, la persistenza di queste condizioni psicofisiche richiede una valutazione clinica approfondita per distinguere le cause specifiche e attivare interventi adeguati.

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Identificazione Del Controllo E Isolamento Emotivo

La violenza non si limita agli abusi fisici ma include umiliazioni, svalutazione, isolamento sociale e ricatti emotivi che minano gradualmente l'autonomia e l'autostima. Spesso la gelosia viene fraintesa come interesse, il controllo come protezione e le umiliazioni come semplici battute, rendendo difficile per la vittima riconoscere la natura abusiva della relazione.

Segnali specifici di controllo includono la gestione dei telefoni, l'esigenza delle password, il monitoraggio della localizzazione e la limitazione dell'autonomia economica. Quando una persona modifica continuamente il proprio comportamento per evitare la rabbia del partner, sta subendo una dinamica di intimidazione che differisce radicalmente da un conflitto di coppia sano, basato sul rispetto delle diverse opinioni.

Ruolo Della Psicoterapeuta Paola Serravezza A Lecce

Paola Serravezza, responsabile della clinica del Centro di Psicotraumatologia Egheiro di Lecce e Casarano, si occupa di attività clinica, supervisione e formazione dei professionisti della salute mentale. La sua esperienza dimostra che molte donne non arrivano in terapia riconoscendo immediatamente il legame tra il proprio malessere e la relazione abusiva.

Molte pazienti si rivolgono a specialisti per attacchi di panico, ansia o insonnia senza aver ancora collegato questi sintomi al clima relazionale. Il percorso terapeutico guidato da esperti come lei aiuta a ricostruire questi collegamenti, dando spazio alla storia personale senza attribuire automaticamente ogni difficoltà esclusivamente alla relazione, ma facilitando la comprensione delle dinamiche subite.

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Prospettive Di Guarigione E Supporto Terapeutico

Recuperare una sensazione di sicurezza richiede tempo e un percorso terapeutico personalizzato, poiché le reazioni legate al trauma possono persistere anche quando la situazione di pericolo è cessata. La psicoterapeuta sottolinea che la violenza può portare a sentirsi incapaci o inadeguati, minando la fiducia nelle proprie percezioni che spesso erano solide prima della relazione.

La guarigione passa attraverso la ricostruzione dell'autonomia e della fiducia in sé stessi, supportata da professionisti preparati a trattare il trauma. L'obiettivo finale è permettere alle vittime di recuperare la serenità necessaria per affrontare la vita quotidiana, il lavoro e le relazioni future con una nuova prospettiva di sicurezza e autonomia personale.