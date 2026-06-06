Violenta aggressione a un'adolescente di 12 anni nel parco di San Liberale: denuncia e richieste di riforma dell'età di imputabilità

Una ragazza di 12 anni è stata aggredita da un coetaneo nel parco vicino alla chiesa di San Liberale. Il padre denuncia l'impossibilità di perseguire il responsabile a causa dell'età minima di imputabilità. Il caso riaccende il dibattito sulla normativa penale per i minorenni e sulla sicurezza nelle scuole.

Nel pomeriggio di giovedì una ragazza di dodici anni è stata vittima di una violenta aggressione in un'area verde adiacente alla chiesa di San Liberale , situata fra il viale Europa e il cortile della scuola elementare.

La giovane, insieme a sei amiche, aveva lasciato l'istituto per festeggiare il suo compleanno. Il gruppo si era radunato inizialmente davanti all'edificio scolastico, poi si era spostato nell'area recintata che separa la chiesa dal viale, dove le ragazze avevano iniziato a registrare dei video con i loro telefoni cellulari per immortalare il momento della festa.

Improvvisamente, un ragazzo coetaneo, frequentante la stessa scuola ma sconosciuto alle ragazze, si è avvicinato, le ha seguite e, una volta nell'area verde, ha cominciato a lanciare insulti, a spingere chi cercava di allontanarlo e infine ha afferrato la vittima per le braccia, lasciandole evidenti lividi, per concludere con un pugno alla mandibola. L'aggressione è stata catturata da una delle telecamere degli amici, ma pochi istanti dopo alcuni compagni del ragazzo sono intervenuti, coprendo lo schermo del cellulare e impedendo la prosecuzione della registrazione.

Il padre della minorenne, scioccato dall'evento, ha sporto denuncia presso la Questura, ma si è subito scontrato con la normativa vigente che, in Italia, fissa l'età minima di imputabilità penale a quattordici anni. Il padre ha dichiarato che la soglia dovrebbe essere abbassata a dodici per consentire una risposta adeguata a fatti di questa gravità, altrimenti la famiglia resta senza alcuna tutela giuridica. Le indagini hanno evidenziato che il movente dell'aggressione non è ancora chiaro.

I due ragazzi condividono la stessa scuola, ma non si conoscevano direttamente; tuttavia, alcune ipotesi evocano la possibilità di una faida tra famiglie che, senza contatto diretto tra i giovani, avrebbe coinvolto gli amici di entrambi i gruppi. Il video dell'attacco è stato rapidamente diffuso sui social media dal comitato locale denominato Prima i Trevigiani, suscitando reazioni contrastanti nella cittadinanza.

Alberto Ciamini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ha espresso solidarietà alla famiglia della vittima e ha collegato l'episodio al fenomeno dell'immigrazione incontrollata, mentre Leonardo Campion, presidente del comitato, ha invocato una politica di "tolleranza zero" e ha chiesto misure di sicurezza più rigorose, concludendo con un riferimento alla "remigrazione" come possibile soluzione per rendere le città più vivibili. Il caso ha suscitato un acceso dibattito pubblico su più fronti: da un lato la necessità di rivedere la normativa sull'imponibilità penale dei minori, dall'altro la questione della gestione delle tensioni sociali tra giovani in contesti scolastici.

Organizzazioni per i diritti dei minori hanno chiesto al Governo di promuovere programmi di mediazione e prevenzione della violenza tra adolescenti, mentre esperti di diritto penale hanno ricordato che la riduzione dell'età di imputabilità deve essere accompagnata da adeguati percorsi di riabilitazione e interventi educativi. Nel frattempo, la famiglia della ragazza ha richiesto un intervento rapido delle autorità per garantire protezione e supporto psicologico alla vittima, mentre il ragazzo sospettato dell'aggressione è stato affidato ai servizi sociali per una valutazione psicologica.

La vicenda rimane al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, con la speranza che il dibattito possa tradursi in interventi concreti per prevenire ulteriori episodi di violenza tra giovani





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