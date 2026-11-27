Violente Rissa tra Tifoserie a Marsiglia: Leader Francesi e Bulgari Condannano gli Atti
Conflitti violenti e scontri fisici tra i sostenitori di Olympique de Marseille e Levski Sofia durante la partita di Europa League a Marsiglia. Undici feriti riportati. I leader politici di Francia e Bulgaria emettono dure condanne ufficiali, definendo gli episodi come attacchi inaccettabili contro cittadini bulgari e promettendo azioni legali rigorose contro i responsabili della violenza.
Si è verificata una grave situazione di violenza all'interno dello stadio Orange Vélodrome di Marsiglia, in Francia, prima dell'inizio della partita di UEFA Europa League tra l'Olympique de Marseille e il Levski Sofia, avvenuta il 26 novembre 2026.
Gli scontri sono scoppiati tra i tifosi delle due squadre, creando un clima di forte tensione e pericolo per l'incolumità dei presenti. Le immagini fornite dall'agenzia Reuters mostrano una scena caotica e agitata, con tifosi del Levski Sofia che subiscono aggressioni da parte di gruppi di sostenitori dell'Olympique de Marseille.Also readMeloni e la strage di Via D'Amelio: aiuta le procure, no al gioco delle tifoserie
Violenza con armi improvvisate e tubi metallici
In particolare, si nota come alcuni aggressori, alcuni dei quali con il volto coperto per nascondere la propria identità, stiano utilizzando armi improvvisate e tubi metallici per colpire gli avversari attraverso una recinzione di rete che separa le diverse sezioni della tribuna. La violenza non si è limitata agli scontri fisici diretti, ma ha incluso l'uso di razzi di segnalazione lanciati verso gli avversari e tentativi coordinati di sfondare le barriere di sicurezza, mentre il personale addetto all'ordine pubblico e alle forze dell'ordine cercava disperatamente di contenere la folla e di ristabilire il controllo della situazione.
Il bilancio delle vittime è significativo, con l'emittente televisiva francese BFMTV che ha riportato la notizia di undici persone ferite nel corso degli scontri. La polizia di Marsiglia non ha fornito immediatamente commenti ufficiali o dettagli aggiuntivi sulle operazioni di intervento, lasciando un vuoto informativo nelle prime ore successive agli eventi.
Preoccupazione internazionale per sicurezza stadi
Questa vicenda ha destato profonda preoccupazione e indignazione a livello internazionale, sollevando questioni cruciali riguardo alla sicurezza negli stadi europei e alla gestione dei tifoserie nelle competizioni calcistiche di alto profilo.
Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.Read the full story at Internazionale
Get an alert when there is news on SportFollow Sport