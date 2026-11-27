Conflitti violenti e scontri fisici tra i sostenitori di Olympique de Marseille e Levski Sofia durante la partita di Europa League a Marsiglia. Undici feriti riportati. I leader politici di Francia e Bulgaria emettono dure condanne ufficiali, definendo gli episodi come attacchi inaccettabili contro cittadini bulgari e promettendo azioni legali rigorose contro i responsabili della violenza.

Si è verificata una grave situazione di violenza all'interno dello stadio Orange Vélodrome di Marsiglia, in Francia, prima dell'inizio della partita di UEFA Europa League tra l'Olympique de Marseille e il Levski Sofia, avvenuta il 26 novembre 2026.

Gli scontri sono scoppiati tra i tifosi delle due squadre, creando un clima di forte tensione e pericolo per l'incolumità dei presenti. Le immagini fornite dall'agenzia Reuters mostrano una scena caotica e agitata, con tifosi del Levski Sofia che subiscono aggressioni da parte di gruppi di sostenitori dell'Olympique de Marseille.

Also read Meloni e la strage di Via D'Amelio: aiuta le procure, no al gioco delle tifoserie

Violenza con armi improvvisate e tubi metallici

In particolare, si nota come alcuni aggressori, alcuni dei quali con il volto coperto per nascondere la propria identità, stiano utilizzando armi improvvisate e tubi metallici per colpire gli avversari attraverso una recinzione di rete che separa le diverse sezioni della tribuna. La violenza non si è limitata agli scontri fisici diretti, ma ha incluso l'uso di razzi di segnalazione lanciati verso gli avversari e tentativi coordinati di sfondare le barriere di sicurezza, mentre il personale addetto all'ordine pubblico e alle forze dell'ordine cercava disperatamente di contenere la folla e di ristabilire il controllo della situazione.

Advertisement

Il bilancio delle vittime è significativo, con l'emittente televisiva francese BFMTV che ha riportato la notizia di undici persone ferite nel corso degli scontri. La polizia di Marsiglia non ha fornito immediatamente commenti ufficiali o dettagli aggiuntivi sulle operazioni di intervento, lasciando un vuoto informativo nelle prime ore successive agli eventi.

Preoccupazione internazionale per sicurezza stadi

Questa vicenda ha destato profonda preoccupazione e indignazione a livello internazionale, sollevando questioni cruciali riguardo alla sicurezza negli stadi europei e alla gestione dei tifoserie nelle competizioni calcistiche di alto profilo.