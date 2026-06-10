Violenza anti-immigrati a Belfast: case incendiate e auto bruciate dopo accoltellamento

Centinaia di manifestanti, molti col volto coperto, hanno attaccato polizia e dato fuoco a veicoli e abitazioni in tutta Belfast, costringendo famiglie a fuggire dopo che un video di un accoltellamento da parte di un sudanese è diventato virale.

Un'ondata di violenza anti-immigrati ha scosso Belfast nella notte tra martedì e mercoledì, dopo che un accoltellamento perpetrato da un uomo sudanese aveva scatenato la rabbia di centinaia di manifestanti.

Gruppi di uomini incappucciati hanno dato fuoco a diverse abitazioni e veicoli in vari quartieri della città, costringendo famiglie a fuggire dalle loro case. Le immagini trasmesse dalla BBC mostravano agenti di polizia aiutare una famiglia a mettersi in salvo da un edificio in fiamme. Secondo testimoni e leader locali, molte delle vittime erano di colore. La prima ministra dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha condannato duramente gli attacchi, definendoli 'nient'altro che disgustosa codardia'.

Il primo ministro britannico Keir Starmer aveva già definito 'ripugnante' l'accoltellamento avvenuto lunedì sera nel nord di Belfast, in cui un uomo di 40 anni ha riportato ferite gravissime al volto e alla schiena. L'aggressore, un trentenne sudanese, è stato accusato di tentato omicidio e possesso di arma da taglio.

La polizia ha dichiarato di non trattare il caso come terrorismo, ma l'episodio ha innescato tensioni in un clima già surriscaldato dalle polemiche sull'immigrazione e da precedenti proteste contro l'asilo politico. Il ministro della Giustizia Naomi Long ha ammonito contro la manipolazione della paura da parte di 'attori in malafede', sottolineando come in passato l'Irlanda del Nord abbia già sofferto per la demonizzazione di interi gruppi.

Claire Hanna, leader del Partito Socialdemocratico e Laburista, ha parlato di 'pogrom razziale', mentre il pastore Jack McKee ha riferito alla BBC che le famiglie vengono cacciate 'solo perché sono nere'. La violenza è esplosa dopo che un video dell'accoltellamento è diventato virale, alimentato da post sui social media.

Il miliardario Elon Musk ha ripetutamente condiviso messaggi di condanna del Regno Unito e ha appoggiato le proteste, dichiarando che 'solo protestando ripetutamente e ad alta voce si può ottenere un cambiamento'. Intanto, la polizia ha dispiegato veicoli blindati e ha affrontato rivoltosi che hanno dato fuoco a un bus e a diverse auto in varie zone della città, tra cui la parte orientale e quella settentrionale.

L'episodio si inserisce in un contesto di crescenti tensioni nel Regno Unito, dopo l'omicidio di una studentessa il cui assassino, un uomo sikh, aveva falsamente accusato un attacco razzista. Le proteste contro l'immigrazione si erano già intensificate, con partiti populisti che sostengono che la politica di asilo britannica permetta l'ingresso di individui pericolosi. In passato, l'Irlanda del Nord era già stata teatro di disordini anti-immigrati dopo un'aggressione sessuale, ma le accuse erano state successivamente ritirate.

La comunità locale è ora chiamata a ricucire le fratture, mentre i leader politici chiedono di non cadere nella trappola della polarizzazione. L'accoltellamento, avvenuto intorno alle 23 di lunedì, ha visto alcuni passanti intervenire per fermare l'aggressore prima dell'arrivo della polizia; gli agenti hanno riconosciuto che il loro intervento ha salvato la vita della vittima. Il sospetto è comparso in tribunale mercoledì per rispondere delle accuse





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