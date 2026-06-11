Violenza anti-migranti a Belfast, seconda notte di tumulti dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo

Descrizione dettagliata della notizia, inclusi gli eventi significativi e le conseguenze.

Ancora violenze anti-migranti a Belfast , teatro per la seconda notte consecutiva di una brutale guerriglia urbana in seguito all'accoltellamento di un tecnico radiologo di 40 anni avvenuto lunedì nella zona di Kinnaird Avenue.

L'autore dell'aggressione, un rifugiato sudanese di 30 anni, è stato arrestato dalla polizia e incriminato per tentato omicidio. Dopo gli scontri della prima notte, anche ieri decine di dimostranti hanno incendiato case e veicoli, lanciando 'un pogrom' contro gli stranieri. A Glengormley, cittadina alle porte di Belfast, la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti che si erano radunati per protestare contro le politiche migratorie di Londra.

Un centinaio di persone si sono radunate in diverse zone della città, alcuni pacificamente, altri no. Secondo le autorità, la situazione si è fatta tesa quando gruppi di manifestanti hanno lanciato mattoni, bottiglie e altri oggetti contro gli agenti, incendiando anche alcuni cassonetti, spingendo le forze dell'ordine a utilizzare gli idranti per disperdere la folla. Il centro di Belfast è stato risparmiato dalle violenze, a differenza della notte precedente, quando erano scoppiate rivolte anti-immigrati.

Absolute destruction in Glengormley following tonight's disorder. There is a derelict building up in flames with firefighters tackling the blaze. The roads are covered in debris. La vittima dell'aggressione, identificata come Stephen Ogilvie, ha perso un occhio.

È ricoverato in ospedale in condizioni stabili, ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato diffuso dalla polizia ieri sera, aggiungendo di essere 'disgustata' dalle violenze scoppiate. Questi disordini anti-immigrati sono stati definiti 'scioccanti' dal premier britannico Keir Starmer, e la polizia dell'Irlanda del Nord ha annunciato l'invio di ulteriori agenti. I rinforzi provenienti dal resto del Regno Unito dovrebbero arrivare oggi.

Nonostante gli appelli alla calma, la tensione a Belfast continua ad essere altissima, tra negozi chiusi e strade deserte. Graffiti islamofobi imbrattano muri e saracinesche dei negozi nel quartiere dove un autobus il giorno prima era stato dato alle fiamme e decine di famiglie di immigrati sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni assediate dagli incendi.

Le autorità locali e l'ente Ofcom hanno ammonito i social media, accusando diversi utenti di alimentare la rabbia online e condannando il razzismo dietro alle violenze. La polizia ha inoltre chiarito che diffondere gli indirizzi di cittadini stranieri è un reato. L'autore dell'aggressione è comparso in tribunale a Belfast accusato di tentato omicidio; l'uomo ha rifiutato l'avvocato e resterà in custodia fino all'udienza dell'8 luglio.

L'uomo sarebbe arrivato in Irlanda del Nord nel febbraio 2023, dopo essere volato a Dublino da Parigi. Al suo arrivo ha fatto richiesta di asilo e nel settembre 2023 gli è stato concesso il permesso di soggiorno nel Regno Unito fino al 2028. Al momento non sono ancora chiari i motivi della folle aggressione, ma gli inquirenti hanno già escluso la pista terroristica





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belfast Anti-Immigrant Violence Techno-Radiologist Attack Refugee Arrest Tensions Graffiti Fire Police Reinforcements Terrorism Exclusion Refugee Status Immigration Policies Anti-Immigrant Riots Violence Destruction Firefighters Debris Police Intervention Graffiti Fire Police Reinforcements Terrorism Exclusion Refugee Status Immigration Policies Anti-Immigrant Riots Violence Destruction Firefighters Debris Police Intervention

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gb, notte di disordini a Belfast: auto in fiamme ed edifici evacuatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Proteste anti migranti in Gb, disordini a Belfast: auto in fiamme ed edifici evacuati

Read more »

Proteste anti-immigrazione a Belfast: notte di violenza dopo l'accoltellamento di un uomo da parte di un rifugiato sudaneseA Belfast, proteste violente anti-immigrazione scoppiate dopo il tentato omicidio di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Disordini con incendi e scontri, mentre la premier O'Neill condanna gli attacchi. La polizia indaga, mentre emergono tensioni politiche e sociali.

Read more »

Violenza anti-immigrati a Belfast: case incendiate e auto bruciate dopo accoltellamentoCentinaia di manifestanti, molti col volto coperto, hanno attaccato polizia e dato fuoco a veicoli e abitazioni in tutta Belfast, costringendo famiglie a fuggire dopo che un video di un accoltellamento da parte di un sudanese è diventato virale.

Read more »

Tensioni e violenza razzista a Belfast: il Ministro Benn condanna il teppismo anti-immigrazioneIn seguito a un attacco con coltello, l'Irlanda del Nord è stata colpita da violenze razziste. Il Ministro Hilary Benn ha condannato il teppismo anti-immigrazione mentre la polizia interveniva con cannoni ad acqua.

Read more »