La 25enne di Novellara si è lanciata dall'auto in movimento per evitare stupri di gruppo e omicidio. Cinque familiari indagati per violenza domestica e sequestro di persona nel caso emerso nel 2026.

Una giovane donna di 25 anni residente nel territorio tra Novellara e Correggio in provincia di Reggio Emilia ha compiuto un gesto disperato per salvare la propria vita lanciandosi da un'automobile in movimento. L'evento drammatico, accaduto il 4 giugno 2026, ha messo in luce una condizione di segregazione e violenza domestica protratta nel tempo ai danni della vittima, che correva il rischio immediato di essere uccisa.

Il meccanismo della fuga disperata a Correggio

La vittima è riuscita a sottrarsi a un tentativo di sequestro e a presunti futuri abusi sessuali di gruppo dopo essere stata caricata a forza nel veicolo. I familiari, tra cui il suocero e i cognati, l'avevano portata a Correggio con l'intento di rinchiuderla in uno stanzino di un casolare agricolo mentre gli uomini lavoravano nei campi, per poi procedere al suo omicidio e alla sepoltura sotto un pollaio.

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Durante il tragitto, la donna ha approfittato di un momento critico per lanciarsi sull'asfalto, venendo soccorsa immediatamente da automobilisti di passaggio. Questi hanno chiamato tempestivamente il 118 e i carabinieri, consentendo il salvataggio della giovane e l'attivazione delle procedure legali. L'intervento rapido ha impedito il compimento delle minacce letali avanzate dai familiari.

Indagini e posizioni degli indagati a Reggio Emilia

La Procura di Reggio Emilia e i militari hanno avviato una serie di accertamenti che hanno portato all'arresto e alle misure cautelari contro cinque membri della famiglia. Il marito, di 27 anni e connazionale della vittima, è stato inizialmente condotto in carcere. Egli manteneva la donna in uno stato di totale isolamento a Novellara, impedendole di imparare l'italiano per impedire l'integrazione e la richiesta di aiuto.

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Per il padre e i fratelli dell'uomo, compreso un terzo cognato assente durante gli episodi ma coinvolto successivamente, è scattato il divieto di avvicinamento a meno di mille metri dalla vittima, con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Queste misure erano state disposte per garantire la sicurezza della donna e impedire nuovi contatti con i familiari aggressori.

Misure cautelari rivedute e prossime step processuali

In occasione dell'incidente probatorio, durante il quale la 25enne ha confermato le accuse assistita da un interprete, il gip ha parzialmente rivisto le misure cautelari su richiesta dei difensori. Per il marito è stato disposto il passaggio agli arresti domiciliari, mentre per il fratello assente al momento del tentato sequestro è stato rimosso il braccialetto elettronico.

Il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento rimangono invece attivi per il suocero e per gli altri due cognati. Le indagini stanno ora procedendo per consolidare il quadro probatorio in vista del probabile rinvio a giudizio, che dovrebbe portare i fatti all'attenzione del tribunale per le valutazioni definitive sulle responsabilità penali dei cinque familiari indagati.