Uno studio di ChangeTheGame rivela che 68% delle running women subiscono molestie. Dati Nielsen su sicurezza e libertà nelle città italiane.

Una notte tardi, dopo una lunga giornata di lavoro come barista, Sharon si cambiò d'abito e decise di fare una corsa serale di un'ora. Terno d'Isola, un piccolo borgo vicino a Bergamo, le sembrava un luogo sicuro. Invece, un uomo su una bicicletta le si avvicinò e la pugnalò tre volte senza apparente motivo. Sharon morì. "L'ho vista e l'ho uccisa", ammise il giovane aggressore, che ora dovrà scontare l'ergastolo.

Studio su violenza donne e running in Italia

Il caso di Sharon è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno più ampio e strutturale. ChangeTheGame, l'associazione che si occupa di contrastare la violenza e gli abusi nello sport, ha utilizzato queste tragedie per portare alla luce dati concreti. La loro azione ha contribuito a far emergere lo scandalo che ha scosso il mondo della ginnastica ritmica italiana. Il 20 novembre è stato un giorno cruciale per la presentazione di una ricerca significativa.

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Per la prima volta in Italia, ChangeTheGame ha presentato uno studio condotto da Nielsen. La ricerca fornisce dati precisi su un fenomeno ben noto alle donne che amano correre all'aperto. Tra i sostenitori di questa importante iniziativa c'era anche Fiona May, ex campionessa di salto in lungo e medaglia d'argento olimpica due volte. La presenza di un'atleta di questo livello conferisce grande autorevolezza ai risultati emersi.

Dati allarmanti su molestie durante esercizio

Lo studio, intitolato "Violence against women runners and the safety tax", inizia con una cifra impressionante. Tre milioni di donne, con un'età compresa tra i 18 e i 50 anni, vanno a correre all'aperto almeno una volta al mese. Di queste, il sessantotto percento ha sperimentato almeno una forma di molestia mentre si allenava. La percentuale sale al ottantasei percento tra le donne più giovani, dai 18 ai 24 anni.

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Daniela Simonetti, fondatrice e presidente dell'associazione, ha spiegato che si tratta di molto più di fischi e commenti osceni. Le donne sono costrette a subire il catcalling profondamente offensivo, a volte solo perché indossano leggings o top corti. La violenza assume forme più gravi e concrete: il trentasei percento delle atlete ha dovuto segnalare comportamenti intimidatori, mentre il ventuno percento ha subito contatti fisici diretti.

Sicurezza e cambiamenti nelle abitudini sportive

La sicurezza delle donne running non riguarda solo la notte. Più della metà di tutti gli incidenti avviene durante il giorno in luoghi pubblici. Il cinquantaquattro percento delle donne che corrono riporta molestie nei parchi urbani, mentre il cinquanta percento riferisce episodi avvenuti nei centri città e sulle strade trafficate. Molti pensano che il momento più pericoloso sia tra le 17 e le 20, ma i dati mostrano come il problema sia costante.

La paura è la reazione più comune tra le donne colpite, registrata dal quarantotto percento delle intervistate. Tra le running più giovani, questa cifra sale al cinquantaquattro percento. Molte corriccio con un senso di rabbia e impotenza. Sara, aggredita in un parco a Brescia, ha dichiarato di sentirsi paralizzata. Sally si veste per attirare meno attenzione, opting for pantaloni lunghi e maglie larghe anche quando fa caldo. Francesca ignora i commenti e accelera, ma spesso non basta.

Il prezzo della libertà negli spazi pubblici

Quasi sette donne su dieci tra i 18 e i 50 anni che corrono all'aperto hanno subito molestie. Il sedici percento di chi ha smesso di correre cita l'insicurezza e la paura come motivo principale. Le precauzioni sono diventate parte integrante dell'allenamento: il quarantasette percento delle atlete trasporta lo smartphone per condividere la posizione in tempo reale. Il quaranta percento evita le cuffie o tiene il volume basso.

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Il ventitré percento si assicura di portare spray al peperoncino o un'allarme di sicurezza personale. Queste misure riflettono il "tax della sicurezza": il carico di precauzioni, cambiamenti di abitudini e sacrifici che le donne devono pagare per inseguire una semplice passione. I dati di Istat confermano che il novantaquattro percento dei casi di molestie sessuali subite fuori dal lavoro dalle donne tra i 14 e i 70 anni non viene segnalato. La realtà delle strade è molto più buia di quanto gli studi possano catturare, limitando la libertà femminile di utilizzare gli spazi pubblici con serenità.