Il 25 novembre 2026 celebra la Giornata contro la violenza sulle donne. Analizziamo i dati italiani, il ruolo del 1522 e le strategie di sensibilizzazione.

Il 25 novembre 2026 segna la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una data cruciale dedicata non solo alla sensibilizzazione, ma anche all'attuazione di progetti concreti. L'impegno dei brand e delle istituzioni si sta orientando verso una cultura del rispetto, cercando di colmare il divario tra la consapevolezza del problema e l'accesso effettivo alle risorse di supporto. Questo anniversario invita la società a riflettere profondamente sulla natura pervasiva della violenza, che spesso si nasconde dietro comportamenti quotidiani.

Le cifre allarmanti della violenza di genere

I dati pubblicati nel 2025 rivelano una situazione critica: circa 6 milioni e 400mila donne in Italia, pari al 31,9% della popolazione femminile tra i 16 e i 75 anni, hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita. Questi numeri evidenziano la portata di un fenomeno che non riguarda solo le aggressioni palesi, ma si espande anche attraverso dinamiche relazionali più sottili e pericolose.

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La statistica sottolinea che il 63,8% degli stupri è commesso da partner o ex partner, mentre il 17,9% delle donne che hanno o hanno avuto un partner riferisce di aver subito violenza psicologica nella relazione. Questi dati indicano come la violenza di genere sia spesso perpetrata in contesti di intimità, rendendo difficile il riconoscimento e l'allontanamento dalla situazione di pericolo.

Riconoscere i segnali di abuso e controllo

La violenza contro le donne è un fenomeno diffuso che può svilupparsi progressivamente all'interno delle relazioni affettive, attraverso comportamenti di controllo, svalutazione, isolamento e limitazione della libertà personale. Riconoscere una situazione di abuso, tuttavia, non significa necessariamente essere nelle condizioni di interromperla, poiché paura, dipendenza emotiva ed economica, senso di colpa e timore delle conseguenze possono rendere particolarmente difficile allontanarsi.

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Tra i segnali da riconoscere rientrano la gelosia eccessiva, il controllo delle frequentazioni, l'isolamento dalla rete familiare e amicale, le umiliazioni, le minacce e la sorveglianza digitale. Un campanello d'allarme significativo è rappresentato dalla necessità di modificare sistematicamente i propri comportamenti per paura delle reazioni del partner. La violenza, infatti, si distingue dal normale conflitto proprio perché compromette la libertà, la sicurezza e l'autodeterminazione dell'altra persona.

L'importanza critica del numero 1522

Proprio la conoscenza di queste risorse rimane uno degli aspetti più critici, come evidenzia il secondo anno dell'indagine curata dalle divisioni Data & Analytics e Strategy. L'analisi sulla percezione del 1522 e dei Centri Antiviolenza mette in luce come la comunicazione possa trasformare la sensibilizzazione in un orientamento concreto per le vittime.

Dall'indagine emerge una conoscenza ancora limitata del servizio: il 54% degli intervistati non sa con esattezza che cosa sia il 1522. Tra chi lo conosce, il 65% lo associa prevalentemente a situazioni di pericolo estremo o a episodi di violenza fisica già conclamata. Solo il 10% sa che può essere utilizzato anche per confrontarsi su un dubbio relazionale o riconoscere i primi segnali di controllo e abuso.

Superare lo stigma dell'aiuto immediato

È altrettanto importante chiarire che chiedere aiuto non significa necessariamente dover prendere decisioni immediate. L'86% delle professioniste interviste considera fondamentale comunicare che rivolgersi a un Centro Antiviolenza non comporta automaticamente l'obbligo di denunciare. Per il 43% dei Centri, sapere che nessuna decisione verrà presa al posto della donna rappresenta un elemento decisivo per favorire il primo contatto.

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La separazione può inoltre rappresentare un momento di particolare rischio per le vittime di violenza domestica. Per questo, è importante superare la domanda "Perché non se ne va?" e chiedersi piuttosto quali ostacoli incontri una donna e di quali risorse abbia bisogno per mettersi al sicuro. Chi le sta accanto può fare la differenza offrendo ascolto, credibilità e aiuto concreto, senza pressioni o giudizi.

In presenza di situazioni di rischio è fondamentale favorire un contatto sicuro con i servizi specializzati, come il numero antiviolenza e stalking. Rendere queste informazioni accessibili significa contrastare lo stigma, restituire fiducia e ricordare che è possibile rivolgersi ai servizi specializzati anche solo per un dubbio, senza dover attendere una situazione di emergenza.