Analisi critica sul femminicidio e la necessità di un cambio culturale. L'importanza dell'educazione al consenso nelle scuole per contrastare la violenza di genere in Italia.

La data del 25 novembre torna annualmente a segnare un punto di svolta cruciale nella lotta contro la violenza sulle donne, ricordando che la repressione penale non è l'unica arma disponibile. È necessario un lavoro educativo profondo e capillare che parta dalle famiglie e si estenda alle scuole, coinvolgendo quotidianamente giornali, televisioni e la sfera privata. Purtroppo, la realtà attuale mostra spesso un regresso culturale, con tentativi continui di riportare indietro i diritti conquistati e di negare la libertà femminile.

Il consenso come pilastro della convivenza civile

Il fondamento di qualsiasi relazione sana e rispettosa risiede nella comprensione profonda del consenso, inteso non come un dettaglio burocratico ma come un diritto inviolabile. L'idea che una donna sia un corpo inermo a disposizione o che il rifiuto sia una trafiletatura è un residuo di un passato che deve essere definitivamente superato. Gli uomini liberi e consapevoli hanno compreso che la libertà femminile include il diritto di dire no, cambiare idea, andarsene o anche sbagliare, senza subire condanne morali o fisiche.

Also read Investigazione suicidio De Gennaro: analisi reperti Ris a Roma e date funerali

Casi eclatanti e reazioni della società maschile

Alcuni episodi pubblici rivelano la persistente difficoltà di alcuni settori della società a acceptare questa nuova realtà culturale. Un esempio è rappresentato dalle controversie legate a figure di spicco, come il presidente degli Stati Uniti, le cui immagini create con intelligenza artificiale hanno generato polemiche sui comportamenti accettabili nei contesti di potere. Ancora più grave è stata la posizione di Ciro Grillo, condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo, che ha scelto di concedere un'intervista a Telenord per giustificare le proprie azioni.

Giustificazioni inaccettabili e rischio di vittimizzazione

Nell'intervista in questione, Ciro Grillo ha affermato di non avere l'onere di verificare la capacità della ragazza di esprimere un consenso, sostenendo tesi infondate su presunte epidemie di pentimenti sessuali e denunce false. Ha descritto la registrazione non consensuale di video come un semplice atto di maleducazione, minimizzando gravemente la violazione della dignità e della libertà della vittima. Questo tipo di ragionamento alimenta una cultura tossica che cerca di archiviare crimini gravi come errori di gioventù o leggerezze, invece di interrogarsi sulla responsabilità di chi commette violenza.

Advertisement

L'importanza dell'educazione sessuale e affettiva

Per contrastare efficacemente il fenomeno del femminicidio, che rappresenta l'infinito ritorno di un possessività maschile letale, è indispensabile inserire l'educazione al consenso e alle relazioni nei programmi scolastici. È necessario insegnare fin dall'infanzia che cosa è giusto e cosa non lo è in una relazione, parlando apertamente di affetto, sentimenti, sesso, gelosia e possesso. Ottocento Codici rossi non bastano se non si cambia il linguaggio e la percezione del potere nei rapporti interpersonali, coinvolgendo attivamente anche i ragazzi nelle scuole.

Ruolo attivo degli uomini nel cambiamento culturale

Nonostante le critiche e le minimizzazioni, esiste un mondo maschile che sta combattendo questa battaglia per il cambiamento culturale, riconoscendo la necessità di trasformare il modo in cui si parla delle donne. Figure come Gino Cecchettin, attraverso la Fondazione dedicata alla figlia Giulia, dimostrano come il dolore possa trasformarsi in azione concreta per prevenire la violenza. La responsabilità di interrompere il ciclo di violenza ricade su tutti, richiedendo una riflessione continua sulla libertà femminile e sulla tutela dell'identità delle vittime, senza spazio per discorsi che rischiano di vittimizzare ancora una volta chi ha subito abusi.