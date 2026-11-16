Violenza di genere: il Gemelli Award e le carenze strutturali dei pronto soccorso

L'Herconomy Award 2026 al Gemelli segnala il divario tra eccellenze private e rete pubblica frammentata. Analisi delle criticità ISTAT e delle soluzioni concrete per le vittime.

Il Policlinico Gemelli di Roma ha ottenuto l' Herconomy Award 2026, un riconoscimento che premia la capacità di trasformare i principi di parità di genere e tutela femminile in azioni misurabili e concrete. Questa vittoria sottolinea il ruolo cruciale del presidio romano, che ha gestito un flusso ininterrotto di 1.642 contatti, tra chiamate, messaggi e chat di aiuto, garantendo un supporto psicologico e operativo senza pause.

Modello Gemelli e supporto operativo continuo

Il riconoscimento premia la scelta della struttura sanitaria di farsi carico direttamente del presidio dedicato, inserendolo nelle proprie politiche di sostenibilità e inclusione attraverso un programma dedicato. Questa iniziativa ha visto la partecipazione attiva dei dipendenti, protagonisti di una raccolta fondi interna che ha permesso di bypassare le lunghe attese tipiche dei bandi pubblici.

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Grazie a questo incastro operativo, la reperibilità è rimasta garantita ventiquattro ore su ventiquattro e i colloqui in presenza si sono svolti senza interruzioni, offrendo un modello di risposta immediata alle vittime di violenza domestica che contrasta con le inefficienze del sistema pubblico.

Disuguaglianze territoriali e dati ISTAT

Allargando la prospettiva oltre il perimetro protetto del Gemelli, emerge una realtà nazionale drammaticamente diversa e urgente. I dati ufficiali dell'ISTAT confermano che la rete di supporto per le vittime è distribuita sul territorio nazionale come una macchia di leopardo, con gravi disparità regionali nella disponibilità di servizi dedicati.

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Il punto critico non riguarda esclusivamente la quantità di centri esistenti, ma soprattutto le barriere psicologiche e sociali che impediscono l'accesso alle cure. La vergogna, l'isolamento forzado o il controllo soffocante da parte del partner costituiscono ostacoli difficili da superare per molte donne, ritardando la richiesta di aiuto.

L'importanza del Codice Rosa nei pronto soccorso

Il Pronto soccorso rappresenta spesso l'unico momento in cui le vittime riescono a superare il muro del silenzio e a chiedere assistenza. La presenza di sportelli dedicati direttamente all'interno del reparto di emergenza fa la differenza tra il ritorno nella violenza e l'inizio di un percorso di uscita sicuro, come dimostrato dalle esperienze pionieristiche del Codice Rosa nato in Toscana e dello stesso presidio del Gemelli.

Nonostante l'efficacia di questi modelli, strumenti come le stanze riservate lontano dalle sale d'attesa e i corsi di formazione per medici e infermieri, introdotti in Italia dal 2017, non sono ancora standardizzati in tutte le strutture sanitarie nazionali.

Gap normativo e futuro della tutela femminile

La boussole internazionale per la protezione delle vittime è la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia, che vincola lo Stato a garantire servizi integrati di supporto. Tuttavia, la sinergia tra sanità, terzo settore e investimenti privati, visibile al Gemelli, non può sostituire un finanziamento pubblico strutturale.

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La maggior parte della rete pubblica e associativa italiana soffre dei ritardi nell'erogazione dei fondi statali alle Regioni e della logica precaria dei bandi a termine. Finché la tutela non sarà uniforme su tutto il territorio nazionale, le donne continueranno a dipendere dalla sensibilità dei singoli istituti privati anziché da un diritto garantito dallo Stato.