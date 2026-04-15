Violenza di gruppo, droga e video a Cesena: arrestato 23enne. Ribaltone all'assemblea di Mps.

Indagine a Cesena per violenza di gruppo su giovane drogata e filmata, con arresto di un 23enne. Parallelamente, assemblea di Monte dei Paschi di Siena vede un ribaltone ai vertici con la vittoria della lista che sostiene Luigi Lovaglio, grazie al supporto di Delfin e Banco Bpm.

Una giovane vittima di violenza di gruppo , drogata e filmata durante l'abuso, ha dato il via a un'indagine dei carabinieri che ha portato a perquisizioni e all'arresto di un 23enne a Cesena . L'inchiesta, complessa e coordinata dalla Procura, riguarda violenza sessuale di gruppo, con un contesto allargato a droga, video e armi. Tutto è partito dalla denuncia della ragazza, che nei primi giorni di aprile si trovava a casa di conoscenti.

Secondo il suo racconto, sarebbe stata costretta a subire atti sessuali da parte di più persone, approfittando del suo stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in dieci giorni. La gravità della situazione è ulteriormente acuita dalla presenza di video, con alcune fasi della violenza riprese dai cellulari dei presunti aggressori.

I militari dell'Arma, partendo da questo elemento, hanno identificato sette giovani, tra i 19 e i 25 anni, coinvolti nei due episodi denunciati. Le perquisizioni, autorizzate dalla Procura e condotte il 10 aprile con il supporto di unità cinofile, hanno portato al sequestro di 15 smartphone e circa 10 grammi di hashish. Due giovani sono stati segnalati al Prefetto come consumatori di droga.

La situazione è precipitata durante la perquisizione a casa di un 23enne, che ha tentato di disfarsi di involucri lanciandoli nel fiume Savio prima dell'arrivo dei carabinieri. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, il materiale non è stato recuperato. All'interno dell'abitazione, i militari hanno rinvenuto cinque panetti di hashish, per un peso totale di circa 300 grammi, presumibilmente destinati allo spaccio, oltre a un bilancino di precisione e altro materiale.

Il 23enne ha opposto resistenza all'arresto, aggredendo i militari e causandone lievi lesioni. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, detenzione illegale di munizioni e porto di strumenti atti all'offesa. Il Gip ha convalidato l'arresto, e il giovane è stato condotto nel carcere di Forlì. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità di tutti e sette gli indagati, in un'inchiesta che mira a ricostruire gli eventi tra violenza e droga.

Un clamoroso ribaltone ha segnato l'assemblea di Monte dei Paschi di Siena, con un esito che ha ridefinito gli equilibri al vertice dell'istituto bancario. L'evento è stato scandito da un coro di approvazione al termine di una giornata che aveva preso una piega diversa. In mattinata, le previsioni indicavano un probabile successo della lista del consiglio di amministrazione, con stime di superamento del 30%.

Tuttavia, intorno all'ora di pranzo, la situazione è mutata con l'emergere dell'ipotesi di un sostegno decisivo da parte di Delfin nei confronti di Luigi Lovaglio. Questa prospettiva, circolante già dalla sera precedente tra gli addetti ai lavori, acquisiva un peso notevole considerando la quota del 17,5% detenuta da Delfin, il primo azionista. Rimaneva incerta la posizione di Banco Bpm, ma anche in questo caso la scelta si è orientata verso la continuità, con il voto a favore di Lovaglio.

Questa convergenza si è rivelata determinante nel capovolgere i rapporti di forza, con un'affluenza del 64,1% del capitale a testimoniare la rilevanza strategica dell'assemblea. I voti di Delfin (17,5%) e Banco Bpm (3,7%) sono stati quindi determinanti per la lista della socio Plt Holding, che si è imposta con il 49,95%. La lista del Cda si è fermata al 38,79%, mentre Assogestioni ha ottenuto il 6,94%.

I fondi, seguendo in parte le indicazioni dei proxy advisor, non sono riusciti a garantire la vittoria alla lista del Cda, che avrebbe prevalso senza il supporto di Delfin. Dopo una sospensione di circa 30 minuti per verifiche tecniche, è giunto il verdetto finale: Luigi Lovaglio tornerà a far parte del consiglio di amministrazione di Mps.





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