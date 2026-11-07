Violenza domestica a Quattro Castella: 51enne allontano e braccialetto elettronico

Carabinieri di Quattro Castella emettono decreto di allontanamento con braccialetto elettronico per 51enne accusato di tentato omicidio. Episodio del 25 ottobre.

L'escalation di violenza domestica verificatasi a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, ha portato all'emissione di una severa misura cautelare nei confronti di un uomo di 51 anni. I Carabinieri della stazione locale hanno formalizzato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, accompagnandolo con un rigoroso divieto di avvicinamento alla vittima e l'installazione di un braccialetto elettronico. La decisione segue un episodio grave avvenuto nel pomeriggio del 25 ottobre, durante il quale il 51enne ha tentato di strangolare la propria moglie davanti ai figli e dopo aver minacciato di morte anche la figlia.

Dettagli dell'aggressione del 25 ottobre

L'episodio scatenante si è verificato nel pomeriggio del 25 ottobre, quando un banale diverbio all'interno dell'abitazione ha subito assunto connotati di estrema gravità. Il 51enne ha iniziato a offendere la donna, rivolgendole parole crudeli come "incapace e inutile". Di fronte all'aggressione verbale e fisica imminente, la vittima ha cercato di mettersi in salvo ritirandosi in cucina insieme alla madre anziana. Le due donne hanno tentato di bloccare l'ingresso serrando la porta, ma l'uomo è riuscito a sfondare l'accesso con la forza.

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Una volta entrato nell'ambiente, il 51enne ha afferrato la donna per il collo, tentando di strangolarla mentre i figli erano presenti nell'abitazione. L'aggressione sarebbe potuta avere esiti fatali se non fosse intervenuta tempestivamente l'anziana madre. La donna più anziana si è frapponendosi tra i due, permettendo alla vittima principale di liberarsi dalla stretta mortale e di evitare un tragico epilogo. L'intervento fisico dell'anziana parente ha rappresentato l'unico ostacolo in grado di interrompere la furia dell'aggressore in quel preciso istante.

Intervento dei Carabinieri e misure cautelari

La situazione è stata segnalata al 112, facendo arrivare immediatamente sul luogo i Carabinieri della stazione di Quattro Castella. Gli agenti hanno trovato l'abitazione segnata da evidenti danni materiali causati dalla furia dell'uomo e la donna ferita, che è stata prontamente trasferita al pronto soccorso per le cure mediche necessarie. È scattato immediatamente il codice rosso, garantendo protezione immediata a tutta la famiglia coinvolta nel dramma.

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La donna, insieme ai due figli e alla madre, è stata portata in una struttura protetta per garantire la loro sicurezza a lungo termine. Le indagini successive hanno delineato un quadro complesso di condotte persecutorie e lesive, confermando la gravità della situazione. La denuncia è stata formalizzata il giorno successivo all'aggressione, dando avvio alle procedure giudiziarie appropriate. Il 51enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con l'obbligo del braccialetto elettronico.

Conseguenze legali e impatto sociale

La misura cautelare emessa dai Carabinieri include lesioni personali aggravate e minaccia grave, reati per i quali il 51enne risponde davanti alla magistratura. Il provvedimento non solo allontana l'uomo dal nucleo familiare, ma impone anche un rigoroso divieto di avvicinamento alla vittima, monitorato attraverso il sistema elettronico. Questa scelta mira a proteggere la donna e i minori dai rischi di ulteriori aggressioni o rappresaglie.

Il caso di Quattro Castella evidenzia l'importanza della tempestività nell'intervento delle forze dell'ordine e della rete di supporto per le vittime di violenza domestica. La struttura protetta offre un rifugio sicuro dove la famiglia può ricostruire la propria vita lontana dal persecutore. L'installazione del braccialetto elettronico rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il rispetto delle misure cautelari e prevenire futuri episodi di violenza. Le indagini continuano per accertare ogni dinamica correlata all'escalation di aggressioni documentata nei giorni scorsi.