Violenza domestica a Treviso: i genitori condannati per abusi sul figlio di 14 anni

Condanna a 5 anni e mezzo per il padre e 4 anni per la madre a Treviso. I fatti risvoltano dopo la denuncia a scuola del ragazzo vittima di maltrattamenti.

Un'aula di scuola primaria nella provincia di Treviso è diventata il luogo in cui è emersa una grave storia di maltrattamenti familiari che ha coinvolto un ragazzo di 14 anni. La vicenda, che ha portato alla condanna dei genitori, è stata portata alla luce in modo drammatico durante un normale dialogo educativo tra l'alunno e la sua insegnante. La docente ha notato un comportamento anomalo nel bambino, che frequentava la prima media all'epoca dei fatti, decidendo di agire tempestamente per proteggere la sua incolumità fisica e psicologica.

La denuncia spontanea in classe

La svolta avviene in data 19 marzo del 2025, un giorno scelto dai minori per celebrare la festa del papà con auguri e piccoli regali. In questo contesto apparentemente innocuo, la professoressa chiede al ragazzo se abbia fatto gli auguri al padre e se abbia comprato un regalo. La risposta del minore lascia la docente impietrita: il bambino afferma di non festeggiare nessuna ricorrenza legata alla figura paterna, dichiarando esplicitamente che suo padre è cattivo nei suoi confronti e lo picchia con regolarità. Questa confessione improvvisa segna l'inizio formale delle indagini giudiziarie.

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Le modalità degli abusi familiari

Dalle prime dichiarazioni raccolte, emerge un quadro di vita domestica segnato da estrema rigore e violenza fisica. Il ragazzo descrive una routine mattutina in cui il padre lo costringe ad alzarsi prestissimo per svolgere lavori pesanti nella stalla di famiglia. Al rientro da scuola, la situazione non migliora: il minore non ha mai il permesso o il tempo per eseguire i compiti a casa. Le punizioni corporali sono la norma, anche per motivi futili o sciocchi. L'aggressore utilizza una cintura trasformata in una frusta per sferrare colpi violenti sul corpo del ragazzo, instillando un timore profondo e costante nella vittima minore.

Ruolo della madre e dei fratelli

Non solo il padre, ma anche i fratelli del ragazzo partecipano alla dinamica violenta, come riferito dal testimone oculare e vittima diretta. La madre, invece, risulta essere completamente assente nella difesa del figlio, non intervenendo mai per fermare le aggressioni o proteggere la sua sicurezza. Questo silenzio complice è stato cruciale per le indagini successive, poiché ha permesso ai maltrattamenti di protrarsi per un lungo periodo senza alcuna tutela interna. La vittima aveva tentato di nascondere le lesioni, attribuirne la causa a incidenti domestici come una caduta in bicicletta o un'aggressione con una forca da parte del fratello, cambiando più volte versione per proteggere i familiari o per paura.

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Indagini dei Carabinieri e prove video

La preside della scuola, allertata dalla docente, informa immediatamente i Carabinieri, che avvieranno un'indagine approfondita. Il ragazzo viene ascoltato in forma protetta per minimizzare il trauma psicologico. Gli investigatori esaminano anche vecchie lesioni, come una ferita al viso riportata tempo prima, che il ragazzo aveva cercato di insabbiare. Per ottenere prove schiaccianti, i Carabinieri piazzano telecamere nascoste all'interno dell'abitazione di famiglia. I video recuperati confermano integralmente la versione del minore, mostrando le dinamiche di violenza e l'atteggiamento di negligenza della madre.

Sentenza e conseguenze legali

All'ennesimo e violentissimo pestaggio, le autorità procedono all'arresto dei responsabili. La sentenza di primo grado ha stabilito pene detentive specifiche per entrambi i genitori. Il padre è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione, mentre la madre riceve una pena di 4 anni. Oltre alla detenzione, il Tribunale ha stabilito la sospensione della potestà genitoriale per un periodo significativo: 11 anni per il padre e 8 anni per la madre. Questa decisione mira a tutelare il minore da future forme di abuso e a garantire il suo sviluppo in un ambiente sicuro e lontano dai maltrattatori.