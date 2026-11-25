Analisi del rapporto sulla violenza contro le madri: 610 milioni di bambini esposti al rischio. Il silenzio delle vittime e l'impatto psicologico duraturo su madri e figli richiedono interventi urgenti.

Il fenomeno della violenza domestica assume connotati particolarmente gravosi quando coinvolge nuclei familiari con minori, rivelando una connessione inscindibile tra la tutela delle donne e la protezione dell'infanzia. La ricerca evidenzia come l'esposizione alla violenza fisica o sessuale subita dalla madre rappresenti una forma di maltrattamento indiretto ma profondamente lesivo per i bambini, i quali, pur non essendo bersagli diretti dei colpi, ne subiscono le conseguenze emotive e psicologiche immediate e durature.

La gravità del silenzio e le barriere alla denuncia

Uno dei dati più significativi emersi dallo studio riguarda la difficoltà di rottura del muro di silenzio che spesso avvolge le vittime. Nel campione analizzato, solo il due per cento delle donne ha deciso di rivolgersi a strutture specializzate, come i centri antiviolenza, o di consultare un avvocato per denunciare le aggressioni subite. Questo tasso di adesione estremamente basso indica come il timore, l'isolamento sociale e la mancanza di una rete di supporto efficace continuino a impedire l'accesso alle tutele legali e sociali disponibili, lasciando molte madri e bambini in una condizione di vulnerabilità costante.

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610 milioni di bambini esposti al rischio domestico

La scala del fenomeno è amplificata dal dato demografico riguardante l'esposizione infantile alla violenza di genere. Si stima che un bambino su quattro, per un totale di circa 610 milioni di persone, viva in un contesto in cui la madre ha subito abusi da parte del partner nell'ultimo anno. Questa cifra sottolinea come la violenza domestica non sia un incidente domestico isolato, ma una crisi sistemica che investe milioni di famiglie, trasformando l'ambiente domestico,本该 essere il luogo sicuro per eccellenza, in un'area di pericolo permanente per la crescita psichica dei minori.

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L'impatto psicologico e la continuità degli abusi

La psicotraumatologa Paola Serravezza sottolinea come il trauma non si limiti al momento dell'aggressione, ma influenzi profondamente la mente e il corpo delle vittime, con effetti che possono persistere per anni. La separazione fisica non coincide necessariamente con la fine della dinamica abusante; anzi, in molti casi gli abusi continuano a essere esercitati attraverso i figli, che diventano strumenti di manipolazione e controllo del partner. Per il nove per cento delle donne nel campione, che ha sperimentato separazioni e riconciliazioni multiple, questo ciclo di violenza ricorrente complica ulteriormente il percorso di uscita dall'abuso e la ricostruzione di una vita stabile.

Convergenza delle tutele per madri e minori

Alla luce di queste evidenze, emerge la necessità urgente di ripensare le politiche di intervento per evitare di trattare la tutela delle donne e la protezione dei minori come questioni giuridiche e sociali separate. La violenza contro le donne, in presenza di figli, deve essere configurata esplicitamente come una forma di violenza contro l'infanzia e l'adolescenza. Riconoscere questa stretta connessione è fondamentale per sviluppare strategie integrate che offrano protezione simultanea, garantendo che le misure di sicurezza e supporto non lascino nessuno dei due soggetti esclusi dai meccanismi di difesa sociale.