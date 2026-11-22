L'indagine SIAMO e Università di Milano-Bicocca rivela come le aziende italiane sostengono le vittime di violenza domestica, tra protocolli scritti e formazione diseguale.

Le aziende italiane stanno evolvendo il loro ruolo, trasformandosi da semplici luoghi di produzione a punti di riferimento essenziali per le donne vittime di violenza domestica. Questo cambiamento strutturale nasce dalla necessità di offrire non solo protezione fisica, ma anche un ambiente di lavoro che funga da rifugio sicuro contro il partner molesto. La possibilità per una lavoratrice di trovare sostegno concreto durante la giornata lavorativa è sempre più riconosciuta come un fattore determinante per interrompere il ciclo di abuso e costruire una via d'uscita stabile.

La Mappatura SIAMO tra Pratiche e Politiche Aziendali

La rete SIAMO, in collaborazione con l'Università di Milano-Bicocca, ha condotto un'analisi dettagliata sulle risposte fornite dalle imprese medio-grandi italiane. L'obiettivo era esaminare come queste realtà si stiano dotando di strumenti specifici per contrastare la violenza sulle donne e prevenire le molestie sul posto di lavoro. I risultati dell'indagine SIAMO indicano che quasi otto imprese su otto coinvolte richiamano il tema nel proprio codice etico, dimostrando un'attenzione crescente verso il problema. Inoltre, il settantatré per cento ha adottato politiche scritte e un protocollo chiaro per segnalare e gestire i casi di violenza, creando una base normativa interna fondamentale.

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La Sfida della Formazione e dei Vertici Aziendali

Nonostante gli impegni formali, la preparazione del personale rimane un punto critico che richiede ulteriore approfondimento. Fabrizio Rutschmann, presidente di PARI, sottolinea come la sola disponibilità all'ascolto non possa garantire un supporto efficace senza una competenza adeguata. La formazione avviata dalle aziende interessa in misura diseguale i diversi livelli dell'organizzazione: si concentra prevalentemente sulle risorse umane, per il settantadue per cento, e sui responsabili intermedi, per il sessantaquattro per cento. Risulta essenziale rafforzare il coinvolgimento dei vertici aziendali, poiché la certezza che il sostegno sia assunto al livello più alto della gerarchia può essere decisiva per la scelta di chiedere aiuto.

Procedure di Tutela e Riservatezza dei Dati

Un aspetto cruciale riguarda la gestione operativa delle richieste di aiuto, spesso frammentata tra diversi dipartimenti aziendali. Il novantasette per cento delle imprese registra le presenze e l'ottantasette per cento raccoglie il gradimento, ma soltanto il ventisei per cento verifica effettivamente le conoscenze acquisite dai dipendenti. Nella maggior parte dei casi, le risorse umane definiscono le policy, la formazione eroga i corsi e la comunicazione lancia le campagne, senza una vera integrazione. Solo il sessantadue per cento delle imprese prevede una procedura per contattare le figure dedicate tutelando riservatezza e privacy, mentre il tredici per cento dispone di una Consigliera di Fiducia esterna, offrendo uno spazio di ascolto indipendente.

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Sostegno Psicologico, Legale e Flessibilità Oraria

Una volta accolta la richiesta, il sostegno assume diverse forme concrete per aiutare la lavoratrice nel percorso di uscita dalla violenza. Il settantadue per cento delle imprese dichiara di offrire assistenza psicologica, mentre il ventuno per cento fornisce anche supporto legale. L'azienda può inoltre fare da raccordo con i servizi del territorio: il sessanta per cento facilita l'accesso ai centri antiviolenza, mentre il cinquantaquattro per cento ne agevola l'accesso attraverso permessi, flessibilità o accompagnamento. Questi strumenti possono consentire a una donna di dedicare al percorso di uscita dalla violenza il tempo necessario, senza che gli obblighi di lavoro diventino un ulteriore ostacolo.

Protezione Fisica e Barriere Economiche al Distacco

La protezione fisica durante la giornata lavorativa è un'altra priorità emersa dall'analisi. Il partner violento può cercare la vittima al numero aziendale o presentarsi in sede, sapendo di trovarla lì. Cambiare quel numero o valutare con lei un trasferimento può quindi diventare parte della strategia di protezione. Il quarantacinque per cento delle imprese coinvolte dichiara di avere una strategia interna che può comprendere queste misure specifiche. Tuttavia, allontanarsi da un partner violento richiede anche risorse economiche significative. Il timore di non riuscire a sostenere da sola le spese quotidiane, l'affitto di una nuova casa o i bisogni dei figli può trattenere una donna anche quando la decisione di andarsene è già maturata.