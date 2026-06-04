Violenza domestica in Brianza: picchia la compagna e appicca il fuoco in casa, arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Carate Brianza per aver aggredito la compagna e il fidanzato della figlia, e aver dato fuoco all'appartamento. La donna è ricoverata con prognosi di 7 giorni.

Un grave episodio di violenza domestica è stato fermato dai carabinieri in Brianza, dove un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna e il fidanzato della figlia, e aver appiccato il fuoco all'interno dell'abitazione.

L'uomo, originario della provincia di Pavia e già noto alle forze dell'ordine, si è reso protagonista di una serie di atti violenti che hanno portato al suo arresto con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto è iniziato quando il 44enne ha aggredito il fidanzato ventenne della figlia al termine di una discussione degenerata per futili motivi.

Il giovane, insieme alla ragazza, è riuscito a fuggire e a raggiungere la caserma per chiedere aiuto, mettendosi in salvo. Ma la situazione in casa è rapidamente peggiorata. Rimasto solo con la compagna, una donna di 39 anni, l'uomo si è scagliato contro di lei colpendola con pugni, trascinandola per i capelli e minacciandola di morte.

In un momento di particolare follia, ha anche impugnato un coltello, costringendo la donna a fuggire e rifugiarsi da una vicina, che ha immediatamente chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, l'uomo ha reagito con violenza nel tentativo di impedire loro l'ingresso nell'abitazione, ma è stato prontamente bloccato e arrestato. Nel frattempo, all'interno dell'appartamento, il 44enne aveva dato fuoco ai vestiti contenuti in un armadio, provocando un incendio che ha distrutto la camera da letto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme evitando danni strutturali all'edificio. La donna ferita è stata trasportata all'ospedale di Carate Brianza, dove le è stata diagnosticata una prognosi di sette giorni. Questo episodio rappresenta l'ennesimo caso di violenza domestica che, purtroppo, continua a mietere vittime in Italia. Secondo i dati Istat, nel 2022 sono state oltre 100 le donne uccise in ambito familiare, e molti casi restano sommersi.

Le autorità ricordano l'importanza di denunciare tempestivamente situazioni di abuso chiamando il numero antiviolenza 1522, attivo 24 ore su 24. Il 44enne si trova ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida, mentre la comunità locale esprime sconcerto per la ferocia dell'accaduto. L'indagine dei carabinieri continua per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire la dinamica completa dei fatti, che ha scosso la tranquilla cittadina brianzola.

L'arresto dell'uomo rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la violenza di genere, ma resta fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica e sostenere le vittime nel percorso di denuncia e protezione. Questo caso, per la sua brutalità, richiama l'attenzione sulla necessità di interventi preventivi e di un rafforzamento della rete di supporto per le donne in difficoltà





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