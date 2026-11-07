Violenza domestica nel Vicentino: arrestato Younes Nafaa per tentato omicidio alla compagna, gravi lesioni permanenti

Arresto di un 35enne di origini marocchine per aver aggredito con un coltello la propria compagna nel Vicentino, causandole gravi ferite permanenti. L'indagato è stato rintracciato in Trevigiano. Parallelamente, si registra un nuovo caso di violenza a Reggio Emilia con un tentativo di strangolamento.

Si è verificato un drammatico episodio di violenza domestica nella provincia di Vicenza, che ha portato all'arresto di un uomo di trentacinque anni, identificato come Younes Nafaa, con l'accusa di tentato omicidio.

I fatti, avvenuti nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre nel capoluogo berico, hanno visto l'imputato aggredire la propria compagna con una violenza estrema. Durante una violenta discussione, Nafaa ha colpito ripetutamente la donna al volto e a un braccio utilizzando un coltello a serramanico, provocandole gravi lesioni che includono diversi fendenti profondi, lo sfregio del viso e una frattura dell'osso temporale.

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Tentativo di fuga e ricerca dell'indagato

L'aggressione è stata preceduta da un tentativo di minaccia nei confronti del figlio della vittima, che però è riuscito a mettersi in salvo dileguandosi in strada, sottraendosi così alle mire del padre della compagna della madre. Una volta assicurata la fuga del bambino, l'uomo si è concentrato nuovamente sulla donna, colpendola più volte prima di darsi alla fuga.

Dopo aver nascosto l'arma del delitto in un quadro del gas di una casa nelle vicinanze, Nafaa si è diretto alla stazione ferroviaria di Vicenza da dove ha preso un treno diretto a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, con l'intento di nascondersi presso un conoscente di origini marocchine. La vittima, sebbene gravemente ferita, è stata aiutata dal figlio a raggiungere il Pronto Soccorso dell'ospedale San Bortolo, dove è stata ricoverata nel reparto di chirurgia plastica.

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Condizioni della vittima e indagine delle forze dell'ordine

Le sue condizioni sono descritte come stabili ma preoccupanti, poiché le ferite al volto lasceranno segni permanenti e dovrà essere sottoposta a valutazioni specialistiche prima delle eventuali dimissioni. Nel frattempo, le forze dell'ordine, coordinate dalla squadra mobile della questura di Vicenza, hanno avviato un'indagine approfondita analizzando i filmati di videosorveglianza presenti nelle vie della città e incrociando i dati delle banche dati.

Questa operazione ha permesso di ricostruire con precisione la fuga dell'indagato e di localizzarlo, portando al suo arresto giovedì scorso. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria e l'uomo è attualmente detenuto in carcere, considerando la gravità dei fatti e il concreto pericolo di fuga, aggravato dal fatto che l'aggressore non aveva più una residenza fissa.

Cronaca nera e contesto nazionale della violenza

Questo caso non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di violenza maschile contro le donne che interessa diverse regioni italiane. Parallelamente agli eventi veneti, nella provincia di Reggio Emilia si è registrato un altro grave episodio di violenza domestica risalente al 25 ottobre. Un uomo di cinquantuno anni ha cercato di strangolare la propria moglie davanti ai loro figli minori dopo averla definita incapace e inutile in seguito a un banale diverbio.

La vittima, insieme alla propria madre, si è barricata in cucina, ma l'aggressore ha sfondato la porta e ha cercato di soffocare la donna. L'intervento tempestivo della nonna, che si è frapposta fisicamente tra i due, ha permesso alla vittima di liberarsi e sopravvivere. L'uomo è stato allontanato dal focolare domestico e ha dovuto indossare il braccialetto elettronico, mentre la donna, la nonna e i figli sono stati messi in sicurezza in una struttura protetta.

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Questi episodi sottolineano l'urgente necessità di interventi sistematici per contrastare la violenza di genere e proteggere le vittime e i familiari coinvolti in situazioni di grave pericolo domestico.