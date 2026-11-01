Violenza globale e ribellione giovanile: una crisi sistemica

Analisi della violenza strutturale nell'economia, tecnologia e società, e del risveglio politico giovanile in Serbia come risposta alla precarietà.

Un'analisi approfondita rivela come la violenza nel mondo abbia raggiunto livelli insostenibili, incontrando finora solo rassegnazione disperata invece di una vera opposizione. Questo stato di cose si traduce in un asservimento silenzioso alla logica del più forte, creando una base psicologica per il consenso inconsapevole verso le forze para-politiche di estrema destra all'interno delle democrazie moderne. Il sangue viene sparso manifestamente, pur rimanendo quasi invisibile nel contesto globale, specialmente in Medio Oriente e ancor più in Ucraina, dove le perdite tra militari e civili raggiungono centinaia di migliaia. La violenza si è stabilmente legata al fenomeno della migrazione, alimentando lo sradicamento e impattando pesantemente sia sui migranti che sulle popolazioni indigene, entrambe private degli strumenti necessari per gestire tali flussi.

Impatto tecnologico e precarietà economica

Questa dinamica dominatrice regna nello sviluppo tecnologico, che avanza dissociandosi progressivamente dall'occupazione umana, dalla creatività del lavoro e dalla qualità reale della vita quotidiana. Domina le transazioni economiche, stabilendo la prevalenza della speculazione finanziaria sulle attività produttive concrete e rendendo i rapporti tra imprese e lavoratori unilaterali e fragili. Inoltre, sottende la sottomissione dell'esperienza liberamente vissuta a procedure di determinazione preventiva, mentre il controllo tecnologico pervasivo viene presentato come strumento di difesa della sicurezza ma crea in realtà falle nel sistema securitario. La violenza persiste anche come repressione della differenza femminile, neutralizzando le differenze in generale e disgregando le relazioni sul piano erotico, affettivo e culturale.

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Il risveglio politico della generazione giovane

La produzione complessiva di precarietà e vulnerabilità colpisce tutti i piani della vita, incluso l'ecosistema, aumentando esponenzialmente l'effetto distruttivo. Al centro di questo scenario si pone l'aperto disprezzo per le leggi nazionali e internazionali della comune convivenza, dove l'arbitrio del tiranno assume forza di legge. I primi a ribellarsi sono oggi i giovani e i ragazzi, che rifiutano di restare prigionieri di un presente sconnesso dal passato e segnato dalla paranoia depressiva dell'agire anaffettivo. La riscossa dei giovani, sia liceali che universitari, rappresenta un risveglio della nostra coscienza addormentata, dimostrando che la violenza marginale, spesso autolesionista o rivolta verso i coetanei, non è il problema principale rispetto alla violenza strutturale generale.

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La necessità di un nuovo modello educativo

Il caso della Serbia, dove una lista di studenti senza leader ha conquistato la maggioranza dei voti, è il segnale più chiaro di questa vitalità emergente. L'indisponibilità a comprendere la natura di questa sofferenza giovanile mostra una preoccupante negligenza verso il futuro, con una tendenza a trattare il problema solo come ordine pubblico. La critica generica a una mancata educazione è insufficiente se non si chiarisce chi debba realizzarla e in cosa consista. Non si può addebitare ai ragazzi il non essere stati educati da soli, poiché, malgrado la sofferenza, cercano attivamente questo accompagnamento, a volte scivolando disastrosamente nella delinquenza per mancanza di guida.

Complessità dell'educazione e futuro sociale

Qualsiasi definizione di educazione deve includere l'accompagnamento premuroso dei ragazzi in un passaggio critico verso la vita adulta. Questo processo richiede la condivisione attenta e dialogante dei loro dubbi, incertezze e ambivalenze verso gli adulti, comprendendo sia l'amore che l'odio. Non basta l'insegnamento del sapere scientifico; è essenziale sviluppare capacità critiche, incoraggiare la libertà di giudizio e la creatività personale e di gruppo. L'educazione acquista profondità incentivando interessi culturali, artistici, spirituali e sportivi, favorendo le amicizie, la socialità come convivialità e la costruzione di spazi comuni per una società più resiliente.