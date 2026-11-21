Un report UNESCO svela come gli stereotipi di genere e la cultura maschilista alimentino abusi sessuali e molestie contro le atlete professioniste e giovanili in tutto il mondo.

Un nuovo rapporto pubblicato dall' UNESCO evidenzia come il mondo dello sport, nonostante il suo potenziale emancipatorio, sia diventato un terreno fertile per la violenza di genere. I dati confermano che le atlete subiscono abusi sessuali e molestie con una frequenza significativamente superiore rispetto agli uomini, a causa di strutture gerarchiche e culturali patriarcali.

Dati shock sugli abusi sessuali infantili

Lo studio CARE ha analizzato le esperienze di atleti d'elite durante la loro infanzia, rivelando numeri allarmanti sulle molestie subite. Il 21% delle atlete professioniste ha dichiarato di aver subito abusi sessuali in ambito sportivo durante l'infanzia, una percentuale quasi doppia rispetto all'11% degli atleti uomini.

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Altre forme di violenza fisica e psicologica sono altrettanto diffuse tra le atlete. Il 31,8% delle sportive ha riferito di essere stata punita con allenamenti eccessivi, il 10,6% è stata picchiata con un oggetto e il 7,6% costretta a terra.

In confronto, tra gli uomini queste percentuali sono inferiori, rispettivamente 26,0%, 6,5% e 7,4%, mostrando come la vulnerabilità femminile sia strutturale. Un ulteriore 29,7% delle atlete ha dichiarato di essere stata oggettificata attraverso sguardi che hanno provocato disagio, un dato che il 6,1% degli uomini non ha confermato.

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La cultura maschilista e il potere negli sport

Le cause della violenza riflettono direttamente le disuguaglianze sociali più ampie, come l'oggettificazione dei corpi e le norme socio-culturali dannose. Tuttavia, lo sport presenta caratteristiche uniche che amplificano i rischi, creando ambienti spesso dominati da figure di potere maschile.

La leadership sportiva rimane quasi esclusivamente maschile. Ai Giochi Olimpici di Tokyo del 2020, solo il 13% degli allenatori erano donne, e meno del 10% degli allenatori di calcio registrati globalmente sono donne.

Anche nei media la rappresentanza è squilibrata. Uno studio rivela che le donne costituiscono solo il 16,7% dei redattori sportivi, il 14,4% dei giornalisti e il 17,8% degli editorialisti, consolidando l'idea che lo sport sia un dominio esclusivamente maschile.

Molestie online e scandali internazionali

Le atlete sono bersaglio dell'87% dei messaggi d'odio online. Durante i Campionati mondiali di atletica leggera in Oregon, un'indagine su Twitter e Instagram ha rilevato che il 40% dei post offensivi era a sfondo sessuale, diretti prevalentemente alle donne.

Scandali di abusi sessuali hanno colpito il calcio femminile professionistico dal 2018 in paesi come Afghanistan, Argentina, Australia e Stati Uniti, coinvolgendo spesso allenatori e dirigenti di federazioni nazionali.

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Questi casi evidenziano un potere sproporzionato tra chi gestisce gli organi calcistici e chi vi partecipa, creando un ambiente dove la violenza può nascere e prosperare senza sufficienti controlli trasparenti.

Conseguenze e necessità di cambiamento

Il 17% delle donne ha riferito di aver subito violenza sessuale mentre praticava sport, rispetto all'11% degli uomini. Studi in India e nei Paesi Bassi confermano tassi di abusi sessuali e molestie significativamente più alti per le atlete rispetto agli atleti.

L'UNESCO sottolinea che la cultura sportiva, unita alla priorità data al successo e al profitto rispetto all'individuo, favorisce questo ecosistema. È necessario un cambiamento radicale per smantellare gli stereotipi di genere e proteggere le atlete.

La trasparenza, la diversità di genere nella leadership e la formazione contro la violenza sono passi indispensabili per garantire che lo sport sia realmente un luogo di inclusione e sicurezza per tutte le persone.