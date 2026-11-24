Indagine per violenza sessuale aggravata a Bellaria Igea Marina. Un diciannovenne tunisino è sotto accusa per un fatto avvenuto il 4 luglio 2025 ai danni di una quattordicenne.

Le indagini della Procura di Rimini si concentrano su un diciannovenne tunisino, impiegato nel settore edile e regolarmente soggiornante in Italia, accusato di aver commesso violenza sessuale aggravata ai danni di una quattordicenne torinese. L'episodio, descritto dalla minore come un atto durato oltre cinquanta minuti, si è verificato il 4 luglio 2025 durante la vacanza della ragazza a Bellaria Igea Marina, comune della provincia di Rimini.

La ricostruzione dei fatti, fornita dalla giovane vittima e verificata dagli investigatori dei Carabinieri, narra di un incontro avvenuto in spiaggia. La quattordicenne e un'amica avevano conosciuto due ragazzi durante una serata in riva al mare. Successivamente, il gruppo si era spostato, portando la minore a trovarsi in una situazione di pericolo mentre si trovava alterata dall'assunzione di alcolici. Nonostante i ripetuti rifiuti e le proteste, la ragazza sarebbe stata costretta a rapporti sessuali completi dal giovane tunisino, che ha negato ogni addebito fin dal primo momento in cui è stato rintracciato dalle autorità.

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La dinamica del reato e il silenzio della vittima

Il dramma si è consumato nell'ultima sera di vacanza della quattordicenne, che si trovava ospite in un campeggio insieme alla famiglia della sua amica. Gli eventi descritti nell'indagine sottolineano come la violenza abbia avuto luogo in un contesto apparentemente sereno, a breve distanza da altri giovani presenti, ma in un momento di isolamento e vulnerabilità psicologica della minore. La quattordicenne ha mantenuto il silenzio per diversi mesi dopo l'accaduto, temendo probabilmente le conseguenze sociali o la paura di non essere creduta.

La svolta nelle indagini è arrivata solo nell'ottobre successivo, quando la giovane ha trovato la forza psicologica necessaria per raccontare quanto subito alla psicologa che la seguiva abitualmente. La terapeuta, presa coscienza della gravità della situazione, ha informato i genitori della ragazza, che hanno immediatamente presentato formale denuncia ai Carabinieri. Le prime azioni di polizia hanno portato all'identificazione e alla localizzazione del diciannovenne, inizialmente irreperibile e poi fermato per gli opportuni accertamenti.

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Le posizioni delle parti e l'incidente probatorio

L'indagato, supportato dal proprio legale, sta attualmente delineando la propria strategia difensiva negando sistematicamente le accuse di violenza sessuale aggravata. Tuttavia, gli investigatori hanno proceduto con cautela per tutelare la vittima minorenne, evitando di esporla a ulteriori traumi durante le fasi preliminari dell'indagine. La protezione della salute psicologica della quattordicenne è risultata essere la priorità assoluta per il Pubblico Ministero e il Tribunale per i Minorenni.

Un passaggio cruciale dell'iter giudiziario è stato l'incidente probatorio, celebrato il 16 novembre scorso davanti al giudice per le indagini preliminari di Rimini. La ragazza è stata ascoltata in un'aula protetta del palazzo di giustizia, alla presenza delle parti processuali e di una psicologa nominata d'ufficio dal tribunale. Questa scelta cautelare ha permesso di acquisire la testimonianza della vittima in anticipo, garantendo che il racconto possa essere utilizzato come prova nel futuro eventuale processo, senza costringere la minore a ripetere l'orrore subìto in aula.

Le conseguenze legali e i prossimi passi del processo

La testimonianza acquisita attraverso l'incidente probatorio costituisce ora un elemento centrale nelle mani della procura di Rimini, che deve valutare la fondatezza degli indizi e la solidità delle prove raccolte. Gli investigatori hanno documentato la durata dell'aggressione e le condizioni di alterazione in cui si trovava la vittima, elementi che potrebbero qualificare il reato come aggravato secondo il codice penale italiano. La negazione da parte del diciannovenne non ha finora fermato le indagini, ma sposterà il focus sulla credibilità delle testimonianze e sui riscontri forensi.

Ora il destino dell'indagato e della giovane vittima dipenderà dalla decisione della procura di Rimini. Le autorità giudiziarie dovranno stabilire se richiedere il rinvio a giudizio per il diciannovenne, aprendo la strada a un processo che accertará la verità sui fatti del luglio 2025. L'esito di questa fase determinerà non solo le possibili condanne penali, ma anche l'importanza del precedente giudiziario nella tutela delle minori in contesti di vacanza e aggregazione sociale.