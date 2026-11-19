Il Tribunale di Udine ha disposto il rinvio a giudizio in Corte d'Assise per un caso di violenza sessuale su una minore sotto i dieci anni a Udine. Dettagli sul processo del 2027.

Il Tribunale di Udine ha stabilito che un anziano accusato di violenza sessuale su una bambina sarà processato presso la Corte d'Assise. La decisione è stata presa dal collegio giudicante presieduto da Daniele Faleschini Barnaba, con la partecipazione dei giudici a latere Roberto Pecile e Roberta Velenti. Il trasferimento della competenza è avvenuto in base all'età della vittima, che risultava inferiore ai dieci anni al momento dei fatti contestati.

Competenza della Corte d'Assise per minorenni

La normativa prevede che i reati gravi commessi ai danni di vittime minori di dieci anni siano di competenza della Corte d'Assise, struttura giudiziaria specializzata e più severa rispetto al Tribunale ordinario. Il collegio ha preso atto di questa circostanza determinante, considerando l'età della piccola come elemento chiave per attribuire la giurisdizione corretta. Di conseguenza, gli atti del procedimento sono stati formalmente trasmessi alla Corte d'Assise, che assumerà il pieno controllo dell'iter processuale.

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Questa scelta riflette la gravità delle accuse e la protezione speciale riservata alle vittime in tenera età. La trasmissione degli atti segnifica che il caso sarà esaminato da un giudice popolare insieme ai giudici togati, in un procedimento che garantisce maggiore pubblicità e solennità. La decisione del Tribunale di Udine è definitiva per quanto riguarda l'attribuzione della competenza, avviando la fase preparatoria per il nuovo processo.

Cronologia degli abusi e dichiarazioni

I presunti atti di violenza si sarebbero verificati nell'arco temporale compreso tra il 2021 e il 2022. Durante questo periodo, l'imputato frequentava abitualmente la famiglia della vittima, che risiedeva in un comune della zona del Medio Friuli. La confidenza derivante da questa frequenza regolare ha probabilmente facilitato l'accesso al bambino e il perpetrarsi delle condotte illecite contestate.

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Il racconto degli abusi è emerso alla luce solo tre anni dopo i fatti, quando la bambina ha trovato il coraggio di riferire quanto accaduto ai propri familiari. La rivelazione ha riguardato diversi episodi distinti, confermando la persistenza e la ripetitività delle pretese violenze. Questo lungo silenzio, tipico di molti casi di abuso, ha ritardato l'intervento delle autorità, ma ha permesso di ricostruire una dinamica chiara attraverso le dichiarazioni della vittima.

Rappresentanza legale e prossimi passi

L'imputato, difeso dall'avvocato Emanuele Sergo, fa riferimento alla consulenza dello psicologo forense Igor Castellarin per sostenere la propria linea difensiva. Dall'altra parte, la vittima, costituita parte civile attraverso la madre, è rappresentata dall'avvocata Barbara Comparetti. Questo assetto processuale garantisce che gli interessi della minore siano tutelati con la massima attenzione durante le udienze.

La prima udienza del processo dinanzi alla Corte d'Assise è fissata per il 23 aprile 2027. Questo intervallo temporale è necessario per permettere le indagini preliminari supplementari, la definizione del ruolo di eventuali testimoni periti e la preparazione delle difese. La data futura segna l'inizio della fase decisiva, in cui saranno esaminati tutti gli elementi probatori raccolti finora.

La vicenda sottolinea l'importanza della segnalazione tardiva negli abusi sessuali su minori e la necessità di strutture giudiziarie ad hoc. Il ruolo del Tribunale di Udine nel riconoscere la competenza corretta è stato cruciale per assicurare un processo equo e conforme alla legge. L'esito del processo, che si svolgerà nel 2027, determinerà la colpevolezza o l'innocenza dell'uomo e le conseguenze legali per il caso.