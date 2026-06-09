Violenza sessuale, indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro

Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro e un militare suo parente sono indagati per violenza sessuale su una imprenditrice 52enne. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, mentre il politico si scusa per frasi contro la denunciante.

Una nuova e grave accusa di violenza sessuale scuote il panorama politico italiano. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro , attuale presidente della Commissione bicamerale per le questioni regionali, è stato denunciato da una imprenditrice 52enne per un presunto abuso sessuale avvenuto nel suo studio situato nel prestigioso Palazzo di San Luigi de' Francesi, a Roma.

La notizia, riportata inizialmente dal quotidiano La Repubblica, ha spinto la Procura capitolina ad aprire un fascicolo d'indagine, con l'ipotesi di reato di violenza sessuale a carico del parlamentare. Ma non solo: insieme a Silvestro, risulta iscritto nel registro degli indagati anche un militare, suo parente, la cui posizione è al momento avvolta nel massimo riserbo.

I due, come precisato da fonti giudiziarie, sono stati messi sotto indagine anche per consentire una più celere attività investigativa, a tutela sia della denunciante che degli stessi indagati, che restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva. La vicenda, come si legge nell'atto di querela presentato dalla donna e oggi confermato pubblicamente, sarebbe accaduta nello studio di Silvestro, al piano terra del Palazzo dei Beni Spagnoli, sede degli uffici del senatore.

La donna, di cui non viene rivelata l'identità per ragioni di privacy, ha raccontato di essere stata vittima di un atto sessuale non consenziente durante un incontro professionale. Il racconto dettagliato ha portato gli inquirenti a disporre immediatamente accertamenti e a sentire alcuni testimoni. Nel frattempo, dalla Procura di Roma filtra un silenzio assoluto: nessun commento ufficiale, una cortina impenetrabile che avvolge l'intera inchiesta.

Il procuratore capo Francesco Lo Voi ha delegato le indagini a un pool di magistrati specializzati, che stanno lavorando con la massima discrezione. Sul fronte politico, la notizia ha suscitato reazioni contrastanti. Silvestro, attraverso una nota diffusa dal suo legale, ha dichiarato la più totale estraneità ai fatti, esprimendo stupore per le accuse.

Nel frattempo, è emerso un retroscena che ha ulteriormente infiammato il dibattito: in una conversazione telefonica con una giornalista di Repubblica, il senatore avrebbe utilizzato espressioni ritenute pesanti nei confronti della denunciante. Dopo la diffusione del contenuto della telefonata, lo stesso Silvestro ha prontamente fatto marcia indietro, scusandosi pubblicamente. Le mie parole pronunciate nel corso di un colloquio telefonico con la giornalista di Repubblica sono state sbagliate, ha scritto il senatore in una dichiarazione.

Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito, un episodio e accuse rispetto alle quali ho già dichiarato attraverso il mio legale stupore e totale estraneità. Mi scuso per espressioni che credevo colloquiali, che considero comunque sbagliate e che nel contesto di una telefonata possono aver generato fraintendimenti o leso sensibilità. L'episodio ha aggiunto un ulteriore elemento di tensione a una vicenda già complessa, su cui la magistratura è chiamata a fare piena luce.

Nei prossimi giorni, è prevista l'audizione degli indagati e di alcuni testimoni chiave, per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La posizione del militare, parente di Silvestro, rimane ancora poco chiara, ma non si esclude che possa aver avuto un ruolo come intermediario o testimone. La denunciante, assistita dall'avvocato Chiara Lalli, si è detta determinata a portare avanti la battaglia legale, chiedendo giustizia per quanto subito.

Il caso, che ha già provocato un terremoto politico, segue di pochi mesi un'altra inchiesta analoga che aveva coinvolto un esponente di un altro partito, segno di una attenzione crescente verso i reati di genere nel mondo della politica. Forza Italia, da parte sua, ha mantenuto un profilo basso, limitandosi a prendere atto della situazione e a esprimere fiducia nella magistratura. La vicenda, nel frattempo, continua a tenere banco nelle cronache nazionali, con aggiornamenti che si susseguono ora dopo ora





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