Violenza su donne e bambine nei conflitti: Amnesty chiede azione internazionale

Amnesty International denuncia le violenze contro donne e bambine in Etiopia, Gaza e Iran. L'appello per il 5 per mille.

Numeri e storie impressionanti: la violenza su donne e bambine continua a raggiungere picchi di orrore. Torture, violenze sessuali, sfollamenti forzati, uccisioni: dall'Etiopia alla Palestina e all'Iran, Amnesty International raccoglie storie di violazioni terribili dei diritti umani e denuncia vicende intollerabili, che continuano purtroppo a passare sotto silenzio, con la complicità delle autorità locali.

Nei conflitti - ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International per l'Italia - non ci sono soltanto numeri: c'è la vita delle persone, c'è la vita delle donne e delle bambine nella Striscia di Gaza, c'è la vita delle madri che quando riescono a partorire non possono allattare i loro figli. In Sudan la violenza sessuale, anche nei confronti di ragazze molto piccole, è fuori controllo.

Amnesty International continua a chiedere alla comunità internazionale di mobilitarsi per le donne e noi chiediamo a voi di farlo insieme a noi destinandoci il 5 per mille. Più nello specifico, in Etiopia Amnesty ha denunciato le azioni dell'Esercito di liberazione Oromo, autore di stupri di donne e ragazze, schiavitù sessuale, esecuzioni sommarie e distruzione dei beni civili.

A Gaza, secondo l'associazione, negli ultimi 29 mesi l'impatto devastante e su più livelli delle azioni militari israeliane ha portato le donne e le bambine della Striscia sull'orlo del baratro. In Iran Amnesty si è invece focalizzata sulla repressione del dissenso, un'operazione definita senza precedenti nella storia rivoluzionaria del Paese, la cui effettiva entità ancora non è possibile determinare. La comunità internazionale è chiamata a rispondere con urgenza.

Ogni giorno che passa senza un intervento deciso equivale a una nuova condanna per migliaia di vittime innocenti. Le storie raccolte da Amnesty sono un grido d'allarme che non può essere ignorato: serve un impegno concreto per garantire protezione e giustizia a tutte le donne e le bambine che vivono l'incubo della guerra e della repressione. Il 5 per mille è uno strumento semplice ma potente per sostenere questo lavoro di documentazione e advocacy





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