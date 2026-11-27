Il magistrato Valerio De Gioia spiega perché le misure cautelari attuali non bastano. Serve riconoscere il rischio di omicidio prima che accada, non solo contare le denunce.

Il magistrato Valerio De Gioia, Consigliere presso la Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di Roma ed esperto in reati disciplinati dal Codice Rosso, ha sottolineato la criticità delle attuali misure di protezione per le vittime di violenza domestica. Durante l'iniziativa organizzata dal Rotary Club Roma Foro Italico in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha espresso preoccupazione per l'incapacità del sistema di prevenire gli omicidi nonostante l'applicazione del divieto di avvicinamento.

Le statistiche Viminale e l'aumento delle denunce

Secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Interno, si registra una riduzione dell'18% nei femmini di violenza letale nel 2025 rispetto all'anno precedente, con 97 donne assassinate contro le 118 del 2024. Contemporaneamente, però, c'è un significativo aumento delle denunce. Valerio De Gioia interpreta questi numeri non come un peggioramento della sicurezza, ma come sintomo di un crimine sommerso che finalmente emerge grazie a una rinnovata fiducia delle vittime nelle istituzioni.

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Il controllo ossessivo come forma di violenza

La violenza non si manifesta solo con la forza fisica, ma spesso si insinua nella quotidianità attraverso comportamenti di controllo scambiati per abitudini. Il magistrato cita il caso emblematico di un uomo che apriva l'immondizia per verificare che la moglie non buttasse cibo ancora mangiabile, arrivando a contare persino gli strappi di carta igienica. Queste pratiche rientrano nella violenza economica e sono gravi lesioni della dignità della persona.

Inefficienza del divieto di avvicinamento

Un punto cruciale dell'intervento riguarda l'inefficacia del semplice divieto di avvicinamento. Valerio De Gioia spiega che questa misura rimette all'indagato l'osservanza della norma, senza garanzia reale. In presenza di segnali di pericolo elevati, è necessario applicare misure custodiali come gli arresti domiciliari o il carcere per impedire realmente l'accesso alla vittima e tutelare eventuali figli coinvolti.

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Formazione obbligatoria per forze dell'ordine

Il magistrato richiede un corso di formazione specifico e obbligatorio per le forze dell'ordine e i magistrati. L'obiettivo è permettere a questi attori istituzionali di comprendere la reale entità del pericolo e scegliere la protezione adeguata invece di affidarsi a misure standardizzate. La valutazione dei segnali di pericolo è decisiva per evitare che la violenza arrivi alle conseguenze più gravi, proteggendo non solo la vittima ma anche l'incolumità dei minori che potrebbero diventare orfani.

Il consenso sessuale anche in matrimonio

Infine, Valerio De Gioia ha chiarito un aspetto spesso ignorato: il consenso sessuale rimane obbligatorio anche all'interno del matrimonio. Non basta l'adesione iniziale al rapporto coniugale per giustificare ogni atto. La consapevolezza che ogni comportamento di controllo è un reato e che la violenza sessuale è punibile indipendentemente dallo stato civile è fondamentale per rompere il muro del silenzio e prevenire le tragedie.