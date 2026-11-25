Alla Camera, nella giornata del 25 novembre, le mozioni sulla violenza di genere vengono discusse con gli scranni quasi vuoti, mentre i gruppi intervengono con una presenza selettiva.

Nel giorno del 25 novembre si discute di violenza contro le donne alla Camera dei Deputati, a Montecitorio, ma l'aula resta a lungo semivuota. Il dibattito sulle mozioni che riguardano la violenza di genere si svolge mentre a Montecitorio viene proiettato un film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, alla presenza del padre Gino Cecchettin.

Nonostante la presenza del padre della giovane e la rilevanza del tema, l'emiciclo dedica un'attenzione distratta alla discussione. Ampi settori dei banchi, sia del centrodestra sia del centrosinistra, restano vuoti per gran parte degli interventi, come documenta il cronista dalla tribuna stampa.

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Mozioni in aula: la strategia dei gruppi parlamentari

Ogni gruppo parlamentare assicura la presenza dei propri deputati soprattutto quando interviene il proprio esponente. Quando parlano gli altri gruppi, gli scranni restano quasi deserti, in una dinamica che segue una precisa strategia comunicativa.

I gruppi sono chiamati a illustrare le rispettive mozioni in aula. Il risultato è un calendario di interventi seguiti con attenzione soltanto dai rispettivi sostenitori, mentre il resto dell'emiciclo si svuota progressivamente.

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Nel corso della seduta gli spostamenti dei parlamentari sono continui. Gli onorevoli entrano, scattano fotografie per i social e poi escono dall'aula, lasciando spesso intere file libere durante gli interventi altrui.

Interventi di Azione, M5s, Forza Italia e Lega

Elena Bonetti di Azione chiede un impegno non retorico ma efficace, perché congiunto. Mentre parla, nel centrodestra ascoltano il suo intervento soltanto 24 deputati, e anche i banchi del Partito Democratico restano in gran parte vuoti.

Il gruppo del Movimento 5 Stelle è invece affollato quando interviene la deputata Gilda Sportiello, che ammette di sentirsi fuori luogo in quest'aula prima di concludere un intervento accorato. I deputati del suo gruppo la applaudono a lungo e poi lasciano l'aula.

Tocca poi a Forza Italia, i cui scranni sono occupati da 10 deputate e da soli due uomini, il capogruppo Enrico Costa e Alessandro Cattaneo. La vicecapogruppo Catia Polidori chiede se lo Stato sia pronto a difendere le donne e afferma che la loro tutela non può essere demandata alle istituzioni né scaricata soltanto sulle donne, parlando davanti a un'aula deserta.

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Per la Lega interviene Ingrid Bisa, secondo cui la battaglia contro la violenza delle donne non può essere solo il 25 novembre, ma deve essere portata avanti con serietà. Anche in questo caso, mentre la deputata parla, i colleghi restano per lo più fuori dai banchi, fino a quando un deputato di Forza Italia scatta una fotografia alla collega leghista.

Pd e Fratelli d'Italia riempiono l'aula, i dati del governo

L'aula si riempie soltanto quando intervengono i gruppi più numerosi, Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Per il Pd interviene la deputata Valentina Ghio, mentre nei banchi compare anche la segretaria Elly Schlein.

La deputata di Fratelli d'Italia Elisabetta Lancellotta rivendica i risultati ottenuti dal governo nel contrasto alla violenza di genere. Secondo quanto affermato in aula, nel primo semestre del 2026 le donne uccise sono diminuite del 37 per cento, mentre sono aumentate le denunce per violenze domestiche, un dato che, secondo la deputata, dimostra che lo Stato arriva prima.

Con l'avvicinarsi dell'ora del punto successivo all'ordine del giorno, gli scranni tornano a riempirsi. In quel momento i parlamentari del campo largo tirano fuori mazzi di chiavi e li agitano in aria, gesto divenuto simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne.