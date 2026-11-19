Il Bangladesh vive giorni di forte tensione: incendio alla casa di Muhammad Yunus, attacchi alla Grameen Bank e blocco nazionale indetto da Sheikh Hasina in vista del suo ritorno a dicembre.

Il Bangladesh ha assistito a una giornata di grave tensione e violenti scontri che hanno colpito il governo ad interim guidato da Muhammad Yunus. Nella notte di mercoledì 19 novembre 2026, la casa ancestrale dell'ex leader è stata data alle fiamme a Chattogram, mentre la polizia confermava la morte di due membri del partito di governo durante i disordini. Questa escalation di violenza avviene mentre il paese si prepara a un possibile ritorno dell'ex primo ministro Sheikh Hasina, previsto per dicembre, dopo oltre due anni di esilio in India.

Incendio e Scontri a Chattogram

La polizia locale ha dichiarato che l'edificio storico nella città di Chattogram, situata circa 300 chilometri a sud-est della capitale Dhaka, è stato incendiato nella tarda serata di mercoledì. Mozammel Haque, capo della stazione di polizia di Panchlaish nella zona, ha riferito a Reuters che è probabile che sostanze infiammabili siano state lanciate in una stanza inutilizzata al piano terra. Nonostante l'attacco incendiario, i membri della famiglia paterna di Muhammad Yunus, che vivono ai piani superiori dell'immobile, sono risultati illesi e al sicuro. Il think tank Yunus Centre, che parla per conto dell'ex leader, non è stato immediatamente raggiungibile per fornire commenti ufficiali sugli avvenimenti.

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La Reazione della Lega Awami

In risposta alla morte di due propri membri e ai disordini in corso, la Lega Awami, il partito politico di Sheikh Hasina, ha indetto un blocco nazionale per giovedì 19 novembre. Questa decisione segna il culmine di una settimana di proteste e cortei organizzati contro la decisione del governo ad interim di rifiutare la richiesta di Hasina di ottenere un nuovo passaporto e una carta d'identità. Il partito considera questi documenti essenziali per consentire alla sua leader di fare ritorno in patria e partecipare alla vita politica del paese, una mossa che il governo attuale sta bloccando per motivi di sicurezza e legali.

Dispiegamento Militare e Tensione Sociale

Per cercare di contenere l'onda d'urto e prevenire ulteriori episodi di violenza, 97 plotoni della Guardia di Frontiera del Bangladesh sono stati dispiegati in sette distretti critici. Il portavoce della guardia, Shariful Islam, ha specificato che le unità militari si sono concentrate in aree come Gopalganj e Faridpur, distretti considerati tra i più ricchi di sostenitori fedeli a Sheikh Hasina. Questa massiccia presenza militare riflette la preoccupazione delle autorità per la stabilità regionale e la volontà di impedire che i disordini si estendano ad altre parti del paese nelle settimane cruciali che precedono la potenziale data di ritorno dell'ex premier.

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Attacchi a Grameen Bank e Arresti

Oltre all'attacco alla casa di Muhammad Yunus, la violenza ha colpito direttamente le istituzioni finanziate dall'ex leader. La Grameen Bank, fondata dallo stesso Muhammad Yunus e premio Nobel, ha comunicato che almeno 37 filiali e uffici sono stati presi di mira da attacchi dolosi o tentativi di incendio a partire dal 10 novembre. Ulteriori 14 sedi sono state attaccate da mezzanotte di martedì, segnando un'escalation significativa contro la rete bancaria. Inoltre, martedì authorities hanno arrestato Nurul Islam Nahid, ex ministro dell'istruzione, con accusato di essere coinvolto in diversi omicidi verificatisi durante le proteste del 2024, dimostrando un'intensificazione delle operazioni di polizia contro i leader dell'opposizione.

Contesto Storico e Accuse Reciproche

Questa giornata di scontri coincide con un anno dall'emissione della sentenza di morte contro Sheikh Hasina, emessa da un tribunale locale che l'ha trovata colpevole di aver ordinato una repressione mortale contro una sollevazione studentesca nel 2024. Da allora, l'ex premier vive in esilio forzato in India, fuggendo da Dhaka dopo le violente proteste di agosto 2024 che ne avevano causato la caduta. Nel frattempo, il ministro dell'Interno Salahuddin Ahmed ha accusato i leader della Lega Awami all'estero di istigare i sostenitori a destabilizzare il Bangladesh e a dare fuoco alle proprietà. Le autorità hanno promesso che tutti coloro che saranno identificati come responsabili di questi atti di violenza saranno perseguiti legalmente, mentre nei dieci giorni di proteste precedenti si sono registrate decine di esplosioni di bombe artigianali e incendi di veicoli in almeno 28 distretti.