Violenze e matrimonio forzato: genitori condannati a due anni per maltrattamenti alla figlia 22enne

Una giovane di 22 anni ha denunciato i genitori dopo anni di violenze, un aborto forzato e il tentativo di imporle un matrimonio combinato. Il padre e la madre sono stati condannati in primo grado a due anni e 15 giorni.

Una vicenda agghiacciante è emersa a Boretto, in provincia di Reggio Emilia , dove una giovane di 22 anni ha trovato il coraggio di ribellarsi dopo anni di violenze e soprusi subiti dai genitori.

Il padre, 54 anni, e la madre, 51, sono stati condannati in primo grado a due anni e 15 giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e tentata induzione al matrimonio forzato. La storia, che ha scosso la comunità locale, riporta alla memoria il caso di Saman Abbas, la giovane pakistana uccisa a Novellara nel 2021 per essersi opposta a un matrimonio combinato.

Questa volta, però, la vittima è riuscita a salvarsi denunciando tutto alle autorità, portando i genitori davanti alla giustizia. Le violenze fisiche erano diventate una triste routine per la ragazza. Il padre la colpiva con pugni alla schiena fino a farle sbattere il viso contro il pavimento, mentre la madre non esitava a chiuderla a chiave in cantina, costringendola a passare la notte in quel luogo buio e freddo.

La situazione è degenerata nel dicembre 2022, quando la giovane ha scoperto di essere incinta. Invece di ricevere sostegno, è stata aggredita con pugni all'addome e minacciata: i genitori l'hanno costretta ad abortire, intimandole che se avesse portato avanti la gravidanza sarebbe stata ripudiata e mandata in Pakistan per l'interruzione. Oltre alle percosse, la ragazza viveva in completo isolamento: il cellulare le veniva sottratto per impedirle qualsiasi contatto con l'esterno, e ogni tentativo di ribellione veniva punito con ulteriori violenze.

Tra gennaio e febbraio 2023, i genitori hanno iniziato a prospettarle un ritorno a casa solo a condizione che accettasse di sposarsi, sottoponendole una rosa di candidati tra cui scegliere. Una proposta concreta era stata avanzata a uno di loro, ma era naufragata per il rifiuto del ragazzo. Nell'aprile dello stesso anno, le è stato comunicato che avrebbe dovuto sposare un cugino, organizzando un incontro contro la sua volontà.

Nonostante la paura e la pressione psicologica, la giovane ha trovato la forza di confidarsi prima con i carabinieri di Boretto, coordinati dal Norm di Guastalla e dalla Procura di Reggio Emilia diretta da Calogero Gaetano Paci, e poi direttamente con il procuratore. Le sue dichiarazioni hanno portato all'emissione di un provvedimento di divieto di avvicinamento, con il giudice che aveva già sottolineato come i comportamenti dei genitori fossero espressione di una visione maschilista e dispotica, totalmente incompatibile con i diritti fondamentali.

Ora, con la condanna in primo grado, si è fatta giustizia. La sentenza rappresenta un importante segnale nella lotta contro la violenza domestica e i matrimoni forzati, fenomeni ancora troppo diffusi in alcune comunità. La giovane, finalmente libera, potrà iniziare un nuovo capitolo della sua vita, lontana dalle violenze e dalle imposizioni familiari. Il caso ha suscitato dibattito sull'integrazione e sul rispetto dei diritti delle donne, richiamando l'attenzione sulla necessità di interventi precoci e di sostegno alle vittime





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