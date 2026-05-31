Violenze e un morto a Parigi dopo la vittoria del PSG in Champions League

Dopo la seconda vittoria consecutiva del Paris Saint-Germain in Champions League, i festeggiamenti a Parigi sono degenerati in violenze di strada con oltre 200 feriti e un decesso. Il ministro degli Interni ha riferito di 57 agenti feriti e più di 400 arresti, mentre la politica francese si divide sulle cause e le responsabilità.

PARIGI, 31 maggio (Reuters) - Più di 200 persone sono rimaste ferite e una è morta a Parigi dopo la seconda vittoria consecutiva del Paris Saint-Germain in Champions League , ha detto domenica il ministero degli Interni, riaccendendo l'acceso dibattito francese sulla violenza di strada.

Un giorno dopo che il PSG ha battuto l'Arsenal ai rigori a Budapest, consolidando il suo posto sul trono del calcio europeo, i tifosi si sono riversati nello spiazzo di Champ de Mars, vicino alla Torre Eiffel, per acclamare i giocatori che hanno sfilato domenica pomeriggio. Ma, come l'anno scorso, i festeggiamenti sono stati in parte oscurati da pesanti violenze di strada nella notte successiva alla partita, in cui 57 poliziotti sono stati feriti a Parigi e oltre 400 persone sono state prese in custodia, alcune delle quali al di fuori della capitale, hanno detto le autorità.

Alcune vetrine di negozi a Parigi sono state distrutte mentre i rivoltosi hanno dato anche fuoco a auto e stand di biciclette a noleggio, ha detto la polizia. Ci sono stati alcuni atti di vandalismo contro edifici pubblici in città di provincia come Orleans, ha detto il ministro degli Interni Laurent Nunez.

La polizia non è stata presa di mira in modo specifico nella maggior parte dei luoghi, ma una stazione di polizia nel centro di Parigi è stata teatro di brevi scontri sabato sera, ha detto la polizia di Parigi. Un giovane è morto in seguito a un incidente in moto durante i disordini, ha dichiarato l'ufficio del pubblico ministero di Parigi.

Nunez, ex capo della polizia di Parigi, ha supervisionato un'enorme operazione di sicurezza che ha coinvolto oltre 20.000 agenti e ha affermato che la violenza è stata affrontata sistematicamente: 'La situazione era, nel complesso, sotto controllo'. I politici del partito di estrema destra National Rally, in testa nei sondaggi di opinione in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno, hanno colto l'occasione per ribadire la richiesta di politiche più severe in materia di ordine pubblico.

'Solo in Francia una vittoria di un club di calcio scatena rivolte', ha detto Marine Le Pen, leader del movimento. Ma altri hanno evidenziato le profonde divisioni sociali come causa della violenza e dei disordini ripetuti, affermando che coloro che hanno causato i maggiori danni non sono rappresentativi della cultura dei tifosi di calcio.

'La Francia vive sotto tensione. La società sta diventando sempre più brutale. Siamo una pentola a pressione pronta a esplodere in qualsiasi momento', ha detto Raphael Glucksmann, che sta valutando di candidarsi alle elezioni presidenziali con un biglietto centro-sinistra. L'anno scorso, festeggiamenti simili e caotici dopo la prima vittoria del PSG in Champions League avevano portato a due morti





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