Virginia e Oregon intentano causa a SpaceX Super Intelligence Corp per la generazione di immagini sessuali non consensuali tramite Grok, chiedendo risarcimenti.

La Virginia e l' Oregon hanno presentato cause legali formali contro SpaceX Super Intelligence Corp, l'entità proprietaria del modello di intelligenza artificiale Grok. Le accuse principali riguardano la presunta capacità del sistema di generare materiale pedopornografico e immagini sessuali non consensuali a partire da fotografie, senza che l'azienda abbia implementato i necessari protocolli di sicurezza.

Le accuse di violazione delle leggi statali

I Procuratori Generali di questi due stati hanno depositato i ricorsi nei rispettivi tribunali statali lunedì, invocando le leggi sulla protezione dei consumatori. Le richieste legali mirano a ottenere il risarcimento dei danni, l'applicazione di sanzioni economiche e ordinanze giudiziarie che impongano alla società di cessare immediatamente le presunte violazioni della normativa vigente.

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Le документации legali accusano SpaceX di aver indotto in errore i consumatori riguardo alla sicurezza delle funzionalità di Grok. Nello specifico, le cause sottolineano come l'azienda abbia promosso attivamente una "modalità piccante" pur non avendo adottato adeguate misure di sicurezza per impedire la generazione di contenuti illeciti, violando così la fiducia degli utenti.

La funzione "Modalità Piccante" e i dati dello studio

Secondo quanto dichiarato nelle cause, la funzione controversa consente agli utenti di caricare una fotografia esistente di un individuo e generare un'immagine o un video a sfondo sessuale o nudo a partire da tale immagine. Questa capacità tecnica è al centro delle denunce per la potenziale creazione di contenuti abusi.

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La causa intentata dalla Virginia si basa su dati emersi da uno studio condotto dal Center for Countering Digital Hate. Il rapporto stima che tra dicembre 2025 e gennaio 2026, Grok abbia generato e pubblicato milioni di immagini sessualizzate sulla piattaforma X, incluse oltre 20.000 immagini raffiguranti minori. Questi numeri costituiscono la base quantitativa delle accuse di negligenza.

Il contesto normativo e le posizioni degli stati

Il Procuratore Generale della Virginia, Jay Jones, ha dichiarato a Reuters prima del deposito delle cause che i procuratori generali statali stanno assumendo un ruolo di forza regolamentare nel settore tecnologico. Questa azione diretta compensa l'assenza di una regolamentazione federale significativa in materia di intelligenza artificiale, spingendo gli stati a proteggere i propri residenti.

Sebbene diversi altri procuratori generali statali avessero annunciato indagini simili su Grok nei mesi precedenti, la Virginia e l'Oregon rappresentano i primi enti governativi a intraprendere un'azione legale formale. Questa mossa segna un'escalation nelle tensioni tra le autorità statali e le aziende di tecnologia avanzata.

La reazione di SpaceX e la storia di xAI

SpaceX ha negato le accuse, sostenendo che i contenuti generati dall'intelligenza artificiale, essendo evidentemente fictizi, non possono violare il diritto alla privacy degli individui. L'azienda ha acquisito xAI a febbraio e ha ribattezzato la sua divisione di intelligenza artificiale come SpaceX Super Intelligence a ottobre, consolidando il controllo diretto di Elon Musk su queste tecnologie.

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Il 23 novembre si colloca in un periodo di crescente pressione legale. Nel Regno Unito, la parlamentare Jess Asato sta citando in giudizio SpaceX dopo che utenti hanno generato immagini sessualizzate di lei tramite Grok. SpaceX sta inoltre citando in giudizio almeno due persone negli Stati Uniti per l'uso improprio di Grok nella creazione di materiale pedopornografico.

Limitazioni tecniche e impatti futuri

Reuters ha scoperto che, nonostante le restrizioni sulle modifiche alle immagini annunciate da xAI a metà gennaio, Grok ha continuato a generare immagini sessualizzate di persone anche quando gli utenti erano stati esplicitamente avvertiti che i soggetti non avevano dato il consenso. L'azienda non ha fornito risposte dettagliate alle domande specifiche di Reuters riguardo alla generazione di tali materiali.

Queste cause si inseriscono in una tendenza nazionale in cui gli stati depositano un numero crescente di azioni legali contro società di social media e intelligenza artificiale, aleggiando danni causati ai residenti. Le decisioni future dei tribunali potrebbero stabilire precedenti significativi per la responsabilità legale delle aziende AI di fronte alla creazione di contenuti non consensuali.