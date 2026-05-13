Virtuale visite Trump-Xi: sfida sul Mediorientale e su temi strategica

Con la visita di Trump in Cina, la sfida tra i Stati Uniti e la Cina proseguirà, ma quest'anno in forma virtuale dopo che l'incontro tra i due leader era stato posticipato alla fine di marzo e all'inizio di aprile, a causa del recente attacco negli Emirati Arabi Uniti.

La visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina, che era stata attesa per molto tempo, sta per iniziare dopo che era stata posticipata a causa della crisi iraniana.

Trump ha spinto la visita avanti sperando di raggiungere la Cina da una posizione di fortezza. Il tema mediorientale sarà al centro delle discussioni tra i due leader. La Cina sta cercando di aumentare il proprio ruolo di mediatore ombra, ma non riuscirà in un ruolo esplicito da parte di Xi Jinping nel normalizzare i rapporti con gli Stati Uniti.

Inoltre, il presidente Trump sta subendo un calo di consensi interno e un rallentamento economico, ma spera di portare a casa un aumento degli acquisti di materie prime agricole da parte della Cina. L'incontro tra questi due leader sarà diverso, basato su continui annunci e controannunci, mentre Xi Jinping ha l'obiettivo di guardare al lungo periodo. La sfida principale tra questi due giganti sarà trovare una valida contropartita per aiutare gli Stati Uniti a uscire dall'angolo





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