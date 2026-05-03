Virtus Bologna Campione di Regular Season, Sassari Retrocede: Tutti i Risultati e le Qualificate ai Playoff

La Virtus Bologna si aggiudica il primo posto in classifica al termine della stagione regolare del campionato di basket 2025-26. La Dinamo Sassari è ufficialmente retrocessa in Serie A2. Analisi dei risultati delle ultime partite e delle squadre qualificate ai playoff.

La stagione regolare del campionato di basket 2025-26 ha visto i primi verdetti definitivi: la retrocessione della Dinamo Sassari in Serie A 2 e la conquista del primo posto da parte della Virtus Bologna .

La Virtus ha sigillato il primato con una vittoria convincente sul campo di Sassari, 80-73, grazie a una prestazione solida di Niang (16 punti). Questo successo rappresenta il terzo anno consecutivo in cui la Virtus Bologna conclude la stagione regolare in testa alla classifica. La lotta per il secondo posto si concentrerà tra Milano e Brescia.

L'Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro Trieste, 86-78, con un terzo quarto dominante guidato da Shields (20 punti), mentre Brescia ha subito una sconfitta a Tortona, 88-80, nonostante i punti di Baldasso (18) e Gorham (16). La situazione per i playoff è complessa: Reggio Emilia, attualmente sesta, ha battuto Napoli 91-80 (Barford 16) e spera in un passo falso di Tortona a Venezia per assicurarsi il quinto posto.

Venezia ha consolidato il quarto posto con una vittoria schiacciante su Cremona, 111-88, grazie a Cole (22 punti). La battaglia per l'ultimo posto disponibile per i playoff vedrà contrapposte Varese e Trento. Varese, attualmente in vantaggio di due punti, ha osservato un turno di riposo, mentre Trento ha vinto in trasferta contro Udine, 76-69, con una prestazione di Steward (15 punti). Le vittorie di Nutribullet e Cantù garantiscono la salvezza a entrambe le squadre.

La Dinamo Sassari, purtroppo, non è riuscita a evitare la retrocessione. La Virtus Bologna ha conquistato il PalaSerradimigni per la prima volta dopo tre anni e mezzo, assicurandosi il primato con la quarta vittoria consecutiva. La squadra di Sassari ha mostrato resistenza solo nella prima metà della partita, ma il parziale di 30-15 nel terzo quarto ha deciso le sorti dell'incontro.

L'UnaHotels Reggio Emilia ha continuato il suo ottimo finale di stagione, ma non è riuscita a conquistare il quinto posto. Napoli, invece, ha visto sfumare le sue speranze di partecipare ai playoff. La partita tra Reggio Emilia e Napoli è stata decisa nell'ultimo quarto grazie ai 10 punti di Caupain, inclusi 8 dalla linea di tiro libero. L'Apu Udine non è riuscita a raggiungere l'ottavo posto, mentre Trento rimane in corsa per la post-season.

Trento ha superato Udine grazie a una solida prestazione di squadra e a un decisivo parziale nel terzo quarto. Infine, Milano ha battuto Trieste con un terzo quarto dominante, mentre Brescia ha perso contro Tortona, complicando la sua posizione in classifica





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Basket Serie A Virtus Bologna Sassari Playoff Retrocessione Milano Brescia Reggio Emilia Udine Trento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alex Zanardi, morto l'ex pilota di F1 e campione paralimpico: aveva 59 anniGrave lutto nel mondo dello sport italiano: è morto Alex Zanardi, ex pilota di...

Read more »

Addio ad Alex Zanardi, campione di sport e di vitaÈ scomparso all'età di 60 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e icona del paralimpismo. Dopo un grave incidente nel 2001, si è dedicato con successo al paraciclismo, vincendo medaglie olimpiche e ispirando milioni di persone. La sua morte è avvenuta improvvisamente nella serata del 1 maggio.

Read more »

Addio ad Alex Zanardi: un campione che ha ispirato il mondoÈ scomparso all'età di 59 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico di handbike. Una vita segnata da una straordinaria resilienza e da un coraggio ineguagliabile.

Read more »

Alex Zanardi, il ricordo di Meloni: 'L'Italia perde un grande campione'È enorme la commozione per la scomparsa di Zanardi: ecco il ricordo del mondo politico e di quello sportivo

Read more »

Alex Zanardi, campione nello sport e nella vita(ANSA)

Read more »

Scomparso Zanardi, Corriere di Bologna in prima pagina: 'Addio Alex, il campione di tutti'L'edizione odierna del Corriere di Bologna dedica la prima pagina ad Alex Zanardi. Il pilota di Formula 1 e campione paralmpico di handbike è scomparso ieri all'età di 59 anni. Questo il titolo: 'Ad

Read more »