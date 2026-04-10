Virtus Bologna, ennesima sconfitta in Eurolega: il Baskonia vince a Bologna

La Virtus Bologna subisce l'ennesima sconfitta in Eurolega contro il Baskonia, perdendo 82-72. Nonostante i tentativi di reazione, la squadra di Jakovljevic non riesce a trovare la vittoria e scivola al terzultimo posto in classifica. Omoruyi e Luwawu-Cabarrot trascinano il Baskonia alla vittoria.

Nemmeno la consapevolezza di disputare l'ultima partita casalinga europea della stagione riesce a smuovere qualcosa nella Virtus Bologna guidata da Nenad Jakovljevic. La tanto attesa “cura” sembra ancora lontana, così come la prima vittoria in Eurolega , mentre le sconfitte consecutive si accumulano, arrivando a otto. Questo risultato comporta che il Baskonia , grazie alla vittoria per 82-72 e superando le Vu Nere nello scontro diretto, aggancia la Virtus in classifica, ora al terzultimo posto.

Per la squadra allenata da coach Paolo Galbiati, questa è la quarta vittoria europea consecutiva, ottenuta grazie alle prestazioni di Omoruyi, autore di 22 punti, e Luwawu-Cabarrot, che ne ha segnati 19, dimostrando grande precisione con 4 canestri da tre punti su sette tentativi. Altri 19 punti sono stati realizzati da Alston, che si è dimostrato il giocatore più costante della Virtus, mentre Hackett ha contribuito con 15 punti. \La serata è subito iniziata in salita per la Virtus, con Omoruyi in stato di grazia che ha messo a segno 12 punti nel primo quarto, contribuendo a un iniziale svantaggio di 2-15. Bologna, però, non è affondata completamente grazie all'ingresso dalla panchina di Hackett, che ha realizzato 8 punti con due triple nel momento più critico, riducendo lo svantaggio. Dopo aver superato la fase difficile, la Virtus si è riorganizzata e ha tentato di reagire, sfruttando l'ottimo momento di Alston, autore di tre triple che hanno portato alla parità al 15° minuto e al vantaggio per 37-35 un minuto dopo. In questo parziale positivo, sono arrivati anche i primi due punti del giovane Baiocchi, classe 2007, un contributo necessario data l'assenza, dovuta a problemi fisici, di giocatori importanti come Pajola, Vildoza e Morgan, quest'ultimo fermato all'ultimo da una gastroenterite. Queste assenze si sono fatte sentire pesantemente. \L'ennesima sconfitta è stata inevitabile. Prima dell'intervallo, Howard ha riportato in vantaggio i baschi con un paio di canestri, ma il terzo quarto è stato una (lenta) battaglia punto a punto, con Niang che ha chiuso il canestro grazie a diverse stoppate. La squadra di Galbiati ha perso la fluidità iniziale, soffrendo la fisicità dei giocatori avversari, particolarmente efficaci nel rimbalzo d'attacco. La partita, caratterizzata da numerosi cambi di fronte, ha necessitato di una scossa, che, come spesso accade ultimamente nei finali delle partite della Virtus, è arrivata dai rivali. La trama del gioco si è fatta circolare e a colpire è stato Omoruyi, che ha segnato la tripla che, all'inizio del quarto periodo, ha creato un leggero divario, portando il punteggio sul 53-60. Nel frattempo, Edwards ha commesso il quarto fallo, ricevendo anche un fallo tecnico e finendo in panchina. Solo la difesa a zona ha cercato di limitare i danni, ma alla Virtus è mancata la continuità necessaria per creare un contro-break. Servivano canestri decisivi, per chiudere la partita o per riaprirla, a seconda del punto di vista, e così Luwawu-Cabarrot è tornato a essere protagonista. Con due triple, ha mantenuto i suoi a +9 (64-73) a meno di 4 minuti dalla fine. Alston ed Edwards hanno provato a reagire, ma non è bastato. Luwawu-Cabarrot ha sigillato la vittoria con un altro canestro. I marcatori principali della Virtus sono stati Alston (19 punti), Hackett (15 punti) ed Edwards (13 punti). Per il Baskonia, i migliori sono stati Omoruyi (22 punti), Luwawu-Cabarrot (19 punti) e Diakite (11 punti)





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