Virtus Bologna piega Tortona in volata: 74-69, Dos Santos subito protagonista

La Virtus Bologna ottiene una vittoria cruciale sul campo della Bertram Tortona per 74-69. La squadra bolognese supera i padroni di casa in un finale combattuto, grazie alle buone prestazioni di Alston, Hackett e del nuovo arrivato Yago Dos Santos. Tortona interrompe una striscia positiva e non bastano i punti di Macura. La giornata di Serie A ha visto anche i successi di Reggio Emilia, Treviso e Milano.

La Virtus Bologna ha conquistato una vittoria sofferta ma fondamentale sul parquet di Tortona, aggiudicandosi il match per 74-69. Questa sfida, che ha aperto la domenica della 27ª giornata del campionato di Serie A, ha visto i bianconeri prevalere in un finale al cardiopalma. Tra i protagonisti della serata per la squadra bolognese, si sono distinti Kyle Alston con 16 punti, e Marco Hackett con 13. Tuttavia, l'impatto maggiore è stato probabilmente quello dell'ultimo arrivato, Yago Dos Santos , che ha contribuito con 12 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, dimostrando subito la sua importanza nel roster.

La sconfitta segna un brusco arresto per la Bertram Tortona, che interrompe una striscia positiva di quattro vittorie consecutive casalinghe. Non sono bastati i 22 punti, impreziositi da 5 triple a bersaglio, di JP Macura per evitare il terzo stop nelle ultime quattro uscite. Anche le prestazioni di Andrea Baldasso, autore di 13 punti, e di Chris Hubb, con 10 punti e 7 assist, non sono state sufficienti a sovvertire l'inerzia della partita.

La gara si è caratterizzata per un punteggio basso fin dal primo tempo, con la Virtus Bologna che ha chiuso avanti 14-7 al decimo minuto e 32-25 all'intervallo. Nella ripresa, Tortona ha tentato una veemente rimonta, arrivando ad accorciare le distanze fino a un solo punto, ma senza riuscire a completare l'aggancio.

La 27ª giornata del massimo campionato di pallacanestro italiano si era già aperta sabato con altri due incontri. La Reggiana ha ottenuto un successo prezioso sul campo di Trento, mentre Treviso ha conquistato una vittoria di capitale importanza contro Udine, riaprendo così in maniera significativa la lotta per la salvezza. La domenica, oltre al già citato successo della Virtus a Tortona, è stata segnata dalla schiacciante vittoria di Milano contro Napoli, un risultato che consolida la posizione della squadra lombarda nelle zone alte della classifica.

Il campionato di Serie A è regolarmente trasmesso su Sky Sport e disponibile in streaming sulla piattaforma NOW, offrendo agli appassionati una copertura completa di tutti gli incontri, inclusi gli highlights che ripercorrono le azioni salienti delle partite.





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