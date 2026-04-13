Virus marino minaccia la vista: scoperto legame con grave patologia oculare umana

Un nuovo studio collega un virus marino, il Nodavirus (CMNV), a una grave malattia oculare nell'uomo, la uveite anteriore virale ipertensiva oculare persistente (Poh-vau), sollevando preoccupazioni sul potenziale 'salto di specie' e sull'impatto dei cambiamenti climatici.

Un virus marino, il Nodavirus (CMNV), precedentemente associato solo a pesci e invertebrati marini, è stato collegato per la prima volta alla uveite anteriore virale ipertensiva oculare persistente (Poh-vau) nell'uomo, una grave patologia oculare che può portare alla cecità.

Lo studio, condotto dal Laoshan Laboratory (Qingdao-Cina) e pubblicato su Nature Microbiology, rappresenta un potenziale esempio di 'salto di specie' o spillover, ovvero il passaggio di un agente patogeno da una specie animale all'uomo. Questo evento, se confermato, solleva importanti interrogativi sul ruolo dei cambiamenti climatici e delle attività umane nell'aumentare il rischio di trasmissione di virus dalla fauna selvatica, in questo caso marina, all'uomo. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, pur sottolineando l'importanza della scoperta, invita alla cautela, evidenziando che si tratta di uno studio iniziale e che sono necessarie ulteriori conferme epidemiologiche e cliniche per stabilire un nesso causale definitivo. L'associazione tra il virus e la malattia oculare è stata riscontrata in 70 pazienti affetti da Poh-vau, attraverso la dimostrazione dell'infezione da nodavirus nei tessuti oculari e la sieroconversione. L'indagine evidenzia inoltre che la manipolazione non protetta di animali acquatici e il consumo di frutti di mare crudi rappresentano le principali vie di esposizione al virus, coprendo il 71,4% dei casi esaminati. In laboratorio, il virus ha dimostrato di essere in grado di infettare cellule di mammifero, causando danni ai tessuti oculari e aumento della pressione intraoculare in modelli animali come i topi. I sintomi della Poh-vau, causata dal virus marino, comprendono dolore, arrossamento, fotofobia e visione offuscata, sintomi che ricordano quelli del glaucoma. Questa condizione porta a una grave infiammazione e a un aumento della pressione intraoculare, che può danneggiare permanentemente la vista e causare cecità. La scoperta si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti climatici e di attività umane invasive che aumentano il rischio di zoonosi, ovvero la trasmissione di malattie dagli animali all'uomo. Il professor Massimo Ciccozzi, esperto di epidemiologia, solleva dubbi sulla definizione di 'salto di specie', suggerendo piuttosto una trasmissione tra specie diverse, e si interroga sulla preesistenza di questa infezione. Sia Pregliasco che Ciccozzi concordano sull'importanza di rafforzare la sorveglianza delle zoonosi, inclusi i contesti legati alla fauna ittica, e di promuovere comportamenti prudenti come la corretta manipolazione di prodotti ittici crudi e il rispetto delle norme igieniche. L'impatto potenziale di questo studio è significativo, in quanto mette in luce la necessità di una maggiore attenzione verso le malattie emergenti e il loro legame con l'ambiente marino. La ricerca sottolinea come i cambiamenti ambientali e le attività umane possano facilitare il trasferimento di patogeni tra specie diverse, aumentando il rischio per la salute umana. L'identificazione del nodavirus come possibile causa di una grave patologia oculare nell'uomo rappresenta un campanello d'allarme e richiede ulteriori indagini per comprendere appieno la diffusione e l'impatto di questo virus. La collaborazione internazionale e la ricerca scientifica sono fondamentali per affrontare le sfide poste dalle zoonosi e per proteggere la salute pubblica. La situazione sottolinea l'urgenza di rafforzare le misure di prevenzione e di controllo delle malattie infettive, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici e di attività umane sempre più invasive che possono alterare gli equilibri naturali





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